eShop: Nintendo perd son procès pour restriction sur les remboursements de jeux numériques

Un tribunal supérieur d’un tribunal de Francfort a convenu avec l’organisation allemande de consommateurs (VZBV) de considérer que la politique d’annulation de Nintendo pour les réservations et les remboursements via l’eShop n’est pas conforme au droit européen. Bien qu’en janvier 2020, le tribunal allemand ait soutenu la position de Nintendo à cet égard – qui permet d’annuler une réservation dans l’eShop jusqu’à sept jours avant le lancement d’un titre – cette décision a fait l’objet d’un appel et, finalement, a été réexaminée par le tribunal.

Que demande l’organisation de consommateurs allemande dans la politique de Nintendo ?

Conformément à la position du VZBV, Nintendo opère avec une pratique de réservation numérique qui est en conflit avec la politique de garantie et de retour de l’Union européenne. Concrètement, le fonctionnement actuel est le suivant : tout utilisateur de Nintendo Switch – ou d’autres consoles de la firme japonaise – peut pré-télécharger un jeu vidéo acheté avant son lancement s’il le réserve, mais ces pré-téléchargements ne pourront être exécutés qu’au lancement. Date.

De cette façon, l’acheteur ne peut pas profiter de cette acquisition avant la première et, par conséquent, l’organisation de consommateurs exige que jusqu’au jour de la première, un achat puisse être annulé et demander un remboursement. Bien que Nintendo ait reconnu la décision, le message selon lequel l’annulation d’une réservation est annulée sept jours avant la première du titre à venir est toujours affiché sur le Nintendo Switch eShop, tel qu’établi en septembre 2020.

Que dit la politique de garantie et de retour de l’Union européenne

Le droit de l’Union européenne établit qu’un consommateur qui achète en ligne dispose de 14 jours calendaires pour retourner un produit ou en demander le remboursement « pour quelque raison que ce soit et sans aucune justification » tant qu’il ne s’agit pas de produits numériques. Dans ce cas, il n’est pas possible de demander un remboursement ou un retour si le téléchargement a commencé. Nintendo embrasse ce dernier, puisque le pré-téléchargement est, en théorie, le téléchargement de facto de l’application ; mais le VZBV considère que ce n’est pas juste parce que vous ne pouvez pas profiter de ce programme.

Bref, à quoi s’expose Nintendo après avoir perdu ce procès ? Apparemment, Nintendo peut être contraint d’autoriser le retrait d’un achat jusqu’au jour du lancement du produit ; pas avant sept jours avant sa première.

On ne sait pas à ce stade si l’application de cette mesure, si elle devient effective, affectera uniquement le marché européen ou si elle sera étendue au reste du monde.

Références | VZBV ; VGC ; Kotaku