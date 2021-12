Final Fantasy XIV Endwalker offrira sept jours de jeu gratuit pour rattraper les files d’attente

Square Enix compensera les longues files d’attente et les bugs de Final Fantasy XIV : Endwalker en accès anticipé avec sept jours de jeu gratuit. Bien que l’extension du jeu vidéo MMORPG ne soit mise en vente que ce mardi 7 décembre, l’accès anticipé a commencé sur PS4, PS5 et PC ce 3 décembre, provoquant ainsi d’énormes vagues d’utilisateurs essayant de démarrer leurs aventures. « Je suis vraiment désolé », a déclaré Naoki Yoshida, producteur de Final Fantasy XIV et Final Fantasy XVI, dans une carte ouverte à la communauté.

Même si cette situation n’est pas nouvelle, puisqu’il est fréquent que des serveurs plantent les jours de sortie anticipée de ce type de travaux, cela n’est pas un obstacle pour Square Enix d’avoir voulu faire un geste auprès de ses fidèles utilisateurs. « Considérant que nous demandons aux joueurs d’attendre dans les files d’attente pendant des périodes extrêmement longues et que la situation actuelle rend difficile de jouer normalement, nous avons décidé que lors du lancement officiel d’Endwalker le 7 décembre, nous accorderons 7 jours de gratuité. jeu à tous les joueurs qui possèdent la version complète du jeu et ont un abonnement actif », indiquent-ils dans le portail officiel de Final Fantasy.

Final Fantasy XIV : Endwalker, l’extension la plus ambitieuse à ce jour

Cette mesure inclut également les joueurs qui bénéficient actuellement de la période d’essai gratuite de 30 jours lors de l’enregistrement de la version complète du jeu ; même ceux qui ont plusieurs comptes.

En fait, ils n’excluent pas de donner encore plus de jours gratuits si la situation continue dans cet état pendant les prochains jours. En attendant, ils apprécient votre patience et s’engagent à mettre fin à cette congestion du serveur dès que possible. « Une fois de plus, je tiens à m’excuser pour les nombreux désagréments causés à nos joueurs en raison de la congestion continue depuis le début de l’accès anticipé. Je suis vraiment désolé », conclut Yoshida.

Final Fantasy XIV : Endwalker est disponible sur PS4, PS5 et PC à partir du 7 décembre. Endwalker est la quatrième et dernière extension de l’histoire d’Hydaelyn et de Zodiark, où les Warriors of Light feront face à quelque chose de plus effrayant que jamais, et cela apporte de bonnes nouvelles : de nouveaux emplois, un niveau maximum plus élevé, de nouvelles zones énormes, des ajustements dans la bataille système et de nouveaux contenus liés aux combats, à l’artisanat et à la collecte.

Origine | Final Fantasy