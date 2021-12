PS Plus : les jeux gratuits de décembre 2021 sont désormais disponibles sur PS4 et PS5

Les utilisateurs abonnés à PS Plus sur PS5 et PS4 peuvent désormais télécharger gratuitement – sans frais supplémentaires à l’abonnement – les jeux inclus dans le service pour ce mois de décembre 2021. De ce 7 décembre au 4 janvier 2022 à 11h00 ( CET), la firme japonaise propose à ses membres Godfall : Challenger Edition (PS4 et PS5), Mortal Shell (PS4) et LEGO DC Super Villains (PS4). A ces titres il faut ajouter les trois jeux PlayStation VR qui étaient également proposés en novembre dernier : The Persistence, The Walking Dead Saints & Sinners et Until You Fall. Nous pouvons maintenant les télécharger depuis notre console PS4, PS5 ou depuis le portail Web PlayStation après nous être connecté avec notre compte PSN.

Jeux PS Plus gratuits sur PS4 et PS5 décembre 2021 – Disponible maintenant

Pour obtenir les titres disponibles en décembre avec PS Plus, nous avons deux méthodes. Le premier, les réclamer à partir d’un navigateur Web. Pour commencer, nous devons accéder à la page officielle du PS Store, nous connecter avec notre compte PSN, aller dans la section PS Plus et les ajouter à notre bibliothèque. Il est essentiel que ce soit aux dates ci-dessous. Une deuxième méthode est plus simple : téléchargez-les depuis notre PS4 ou PS5. Entrez simplement dans le PS Store et accédez à l’onglet PS Plus.

Godfall: Challenger Edition (PS4 et PS5) – 7 décembre 2021 – 4 janvier 2022. Vous pouvez le télécharger ici.

Mortal Shell (PS4) – Du 7 décembre 2021 au 4 janvier 2022. Vous pouvez le télécharger ici.

LEGO DC Super Villains (PS4) – Du 7 décembre 2021 au 4 janvier 2022. Vous pouvez le télécharger ici.

The Persistence (PS VR) – Du 7 décembre 2021 au 4 janvier 2022. Vous pouvez le télécharger ici.

The Walking Dead Saints & Sinners (PS VR) – Du 7 décembre 2021 au 4 janvier 2022. Vous pouvez le télécharger ici.

Until You Fall (PS VR) – Du 7 décembre 2021 au 4 janvier 2022. Vous pouvez le télécharger ici.

PlayStation Plus Collection, un cadeau supplémentaire pour les joueurs PS5

En plus de tous les jeux PS Plus gratuits de décembre désormais disponibles en téléchargement, les joueurs PlayStation 5 bénéficient d’une incitation exclusive supplémentaire, la PlayStation Plus Collection (PS Plus Collection), dont ils peuvent profiter tant qu’ils sont abonnés. Nous parlons d’une bibliothèque de 20 jeux vidéo « définissants » du catalogue PS4 auxquels nous pouvons jouer sur PS5 grâce à la rétrocompatibilité. Nous vous laissons la liste complète ci-dessous.

Jeux inclus dans la collection PS Plus

Des studios PlayStation

Transmis par le sang

Jours passés

Détroit : devenez humain

God of War

Infâme deuxième fils

Cliquet et cliquetis

Le dernier gardien

The Last of Us remasterisé

Jusqu’à l’aube

Uncharted 4: La fin d’un voleur

Jeux de tiers

Batman : le chevalier d’Arkham

Champ de bataille 1

Call of Duty: Black Ops III – Édition Zombies Chronicles

Crash Bandicoot N. Sane Trilogie

Fallout 4

Final Fantasy XV édition royale

Chasseur de monstres : monde

Combat mortel X

Personne 5

Resident Evil 7 : Biohazard

Prix ​​de l’abonnement PS Plus en 2021

Abonnement PS Plus 1 mois : 8,99 euros

Abonnement PS Plus 3 mois : 24,99 euros (8,33 euros/mois)

Abonnement PS Plus 12 mois : 59,99 euros (5,99 euros/mois)