Le disque Halo Infinite n’inclut pas le jeu complet ; un téléchargement est requis

Le disque inclus dans la version physique de Halo Infinite est incomplet. Le jeu vidéo 343 Industries, acclamé par la critique par des dizaines de médias à travers le monde, sera mis en vente ce 8 décembre sur consoles Xbox et PC Windows 10 ; mais le disque d’édition de la console ne contient pas tout le contenu nécessaire pour procéder à l’installation. À cette fin, les utilisateurs doivent télécharger du contenu et, par conséquent, se connecter à Internet de manière obligatoire.

Le disque Halo Infinite n’est pas lisible ; nécessite un téléchargement supplémentaire

Contrairement à de nombreux autres jeux vidéo qui sont aujourd’hui en vente au format physique, dont la version 1.0 est jouable même si elle fait l’objet de mises à jour et de correctifs dès le premier jour, dans ce cas Halo Infinite apporte un disque qui ne peut pas exécuter le titre si nous ne le faisons pas. le téléchargement correspondant. C’est-à-dire qu’il s’agit d’un disque sans le jeu complet.

Ma plus grande plainte concernant Halo Infinite est vraiment que le disque ne contient pas de jeu jouable. Ce sera le premier jeu Halo que vous ne pouvez pas vraiment posséder en tant que copie autonome. Ce n’est pas une bonne tendance et j’espère que MS reconsidère les choses comme ça. – John Linneman (@ dark1x) 6 décembre 2021

John Linneman, membre de Digital Foundry et Eurogamer, a élevé la voix sur le réseau social Twitter pour exprimer son désaccord avec ce fait, car l’achat du jeu vidéo au format physique ne permet pas de profiter du jeu à moins que nous le soumettions à les téléchargements nécessaires. Il n’y a aucune indication sur le visage qu’un téléchargement supplémentaire est requis.

De cette façon, si dans un futur lointain un joueur achète Halo Infinite et que les serveurs n’autorisent plus les téléchargements des packages de contenu – de nombreux jeux vidéo sont actuellement arrêtés – on parlera d’un disque inutilisable. Lors de l’insertion du disque Halo Infinite dans une console Xbox One ou Xbox Series X, l’avertissement est clair : l’application est incomplète et nécessite un téléchargement pour se terminer. Les joueurs apparemment affectés rapportent qu’il s’agit d’un correctif du premier jour qui corrige certains bugs, ce n’est pas un téléchargement lourd, ils ne comprennent donc pas pourquoi le disque ne permet pas au jeu de démarrer.

Vayaaaa par diosssss que moi quand je lance le jeu tu ne sais pas ce que j’obtiens ? Vous le savez sûrement déjà. INSTALLATION INCOMPLETE. Notez que je ne suis pas venu hein 😂.

je continue pic.twitter.com/bfDm9YP3Bw – Moule (@ srcobblepot13) 5 décembre 2021

Deuxièmes disques, dizaines de Go de téléchargements et autres pratiques courantes

The Last of Us Part II ou Final Fantasy VII Remake sont deux cas également critiqués, car leurs disques nécessitent en outre de gros téléchargements; ils sont même livrés avec deux disques dans la version physique pour terminer l’installation. Sur Nintendo Switch, en revanche, il existe de nombreux titres qui n’ont pas tout le contenu dans la cartouche, obligeant ainsi l’utilisateur à faire des téléchargements qui dépassent parfois les 10 Go en poids.

Halo Infinite est un excellent jeu vidéo, comme nous l’avons conclu dans notre analyse après avoir terminé la campagne et joué à son multijoueur pendant plusieurs dizaines d’heures. Le titre arrive ce 8 décembre sur Xbox One, Xbox Series et PC Windows 10.

Origine | John Linneman; Srcobblepot12