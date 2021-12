Horizon Forbidden West présente l’évolution de sa conception de combat; Aloy se battra aussi

Sony Interactive Entertainment a publié le cinquième chapitre du journal de développement d’Horizon Forbidden West, le nouveau projet tant attendu de Guerrilla Games comme suite d’Horizon Zero Dawn. Alors qu’il ne reste que quelques mois pour se remettre dans le skin d’Aloy dans une aventure qui promet de s’améliorer dans tous les aspects jouables et audiovisuels par rapport à l’œuvre originale, il est temps d’en savoir plus sur le design de combat.

Cette nouvelle comprend le butin de l’intrigue d’Horizon Zero Dawn.

Charles Perain, concepteur de combat chez Guerrilla Games, explique sur le blog officiel PlayStation comment la conception de combat a changé et évolué dans Horizon Forbidden West. « Aloy est un guerrier intelligent et agile », dit-il. « Les outils dont elle disposera dans Horizon Forbidden West lui fourniront de nombreuses opportunités tactiques pour affronter des ennemis physiquement plus forts qu’elle, des humains blindés aux machines massives. »

Il y a plusieurs changements introduits au niveau mécanique par rapport à la livraison d’origine en termes de combat. L’objectif de l’étude hollandaise était, en premier lieu, de donner plus de profondeur à chacune de ces mécaniques et d’élargir le répertoire d’options avec des compétences, des combos de mêlée, etc. « Les joueurs qui prennent le temps de perfectionner leurs compétences découvriront des solutions efficaces et élégantes pour se débarrasser de leurs ennemis. Nous voulions également proposer différents styles de jeu et influencer la liberté de choix », quelque chose que nous pourrons identifier grâce aux nouvelles tenues et armes, qui affecteront directement les capacités d’Aloy.

Horizon Forbidden West, l’un des grands paris de la PlayStation en 2022

D’un autre côté, ils ont également conçu des ennemis « qui sont difficiles et encourageront les joueurs à utiliser toutes leurs capacités. Le nouveau lot de machines, ainsi que les ennemis humains avancés, garderont les joueurs sur leurs gardes tout au long du jeu ! »

En changeant à la fois les ennemis et Aloy elle-même, le système de combat se sentira beaucoup plus profond et plus raffiné. L’équipe d’animation a également travaillé pour rendre le gameplay plus réaliste ; que de la main des programmeurs d’intelligence artificielle ont doté Aloy d’un comportement plus crédible. « Nous voulions que les ennemis et les coéquipiers d’Aloy soient plus crédibles en améliorant la fluidité et la continuité de ses mouvements ; par exemple, ils se déplacent désormais mieux sur un terrain accidenté », explique Arjen Beij, programmeur en chef de l’IA. Un autre exemple est que les machines pourront désormais nager, plonger et chasser Aloy sous l’eau.

Après plus de quatre ans de développement, Horizon Forbidden West arrivera le 18 février 2022 pour PS5 et PS4 regorgeant de changements et d’améliorations. Un projet beaucoup plus grand, plus profond et plus ambitieux que son prédécesseur.

