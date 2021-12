Activision : les employés de Raven Software se mettent en grève après une vague de licenciements

Activision a lancé une vague de licenciements massifs chez Raven Software, le studio en charge de Call of Duty: Warzone et des versements de soutien comme Call of Duty: Black Ops Cold War. Comme le Washington Post l’a annoncé le 3 décembre, au moins un tiers du personnel de contrôle qualité du studio basé à Madison, dans le Wisconsin, aux États-Unis, quittera l’entreprise en janvier 2022. En réponse à ces licenciements, un groupe d’environ 40 travailleurs a appelé à une grève avec laquelle ils réclament à la fois l’amélioration de leurs conditions de travail (contrats permanents) et l’arrêt de cette succession de licenciements qu’ils qualifient d’inappropriés.

Protestation des travailleurs de Raven Software : améliorations promises

Le désaccord entre ouvriers et anciens salariés de Raven Software s’est accentué lorsqu’Activision Blizzard avait promis qu' »environ 500 intérimaires » passeraient au personnel permanent dans les prochains mois. Cependant, la société allègue qu’en raison de cette nouvelle structuration, elle devra licencier une vingtaine d’intérimaires.

Les bureaux de Raven Software à Madison, Wisconsin.

Après avoir pris connaissance de l’information, qui a été transmise aux salariés vendredi 3 décembre dernier, ce lundi le journaliste Stephen Totilo a accédé à la déclaration collective que les membres de Raven Software ont utilisée pour appeler à la grève. Le déménagement vise à assurer la croissance de Raven en tant que studio et à favoriser un espace de travail positif pour tous les membres de l’équipe. En attendant, les salariés qui ont appelé le mouvement ne se présenteront pas à leur poste de travail à partir de ce lundi.

Le personnel se retrouve sans amélioration de salaire ni promotion ; ils revendiquent des contrats à durée indéterminée

Dans la première vague de licenciements, les suppressions d’effectifs sont estimées à 12 testeurs du département QA, dont les contrats prendront fin le 28 janvier 2022. Apparemment, les licenciements sont inappropriés car ils ne répondent pas à de mauvaises performances ou à de mauvaises pratiques, mais à une coupe qui coïncide avec une période de « cinq semaines d’heures supplémentaires et juste avant une fin d’année croustillante ». Le résultat n’est autre qu’une réduction de 30% du service de contrôle qualité de Call of Duty: Warzone, l’un des jeux free-to-play les plus réussis aujourd’hui et l’un des jeux vidéo les plus lucratifs d’Activision.

La firme dirigée par Bobby Kotick a fait savoir aux employés qu’en raison de cette restructuration, aucun membre de l’équipe n’aura de promotions à ses postes ou d’augmentations de salaire dans l’année en cours. Le gabarit n’explique pas la décision quand on parle d’un jeu vidéo qui réalise un chiffre d’affaires de 5,2 millions de dollars chaque jour.

L’appel à la grève réitère la nécessité d’intégrer dans les CDI les intérimaires qui mettront fin à leur contrat en janvier 2022.

Toute cette situation coïncide avec le scandale qui entoure Activision Blizzard depuis juillet dernier, lorsque l’État de Californie a dénoncé l’entreprise pour de possibles abus sexuels et de travail. Ce mois de novembre, après des mois d’accusations et de preuves, un millier et demi de salariés sont en grève – en ajoutant toutes les divisions d’Activision, Blizzard et King -, tandis que Bobby Kotick, PDG, est accusé de mauvais traitements et de recel de tests.

Sources | Jason Schreier; le Washington Post ; Etienne Totilo; Bloomberg