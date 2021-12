Sony limoge le vice-président du PlayStation Network après avoir été accusé de pédophilie

Sony a licencié George Cacioppo, vice-président senior de l’ingénierie chez PlayStation Network, pour être apparu ce week-end dans une vidéo publiée par un groupe dédié à la chasse aux pédophiles. La plainte, qui rend graphiquement explicite l’allégation, est parvenue aux oreilles de la firme japonaise, qui a procédé au rejet brutal de ce qui faisait depuis 2013 partie de la directive de l’infrastructure réseau des consoles PlayStation et de son magasin, le PS Store.

L’opération a été menée par un groupe de « chasseurs » pédophiles sous le nom de People v Preds, qui se consacrent à avoir des conversations avec des adultes sur des applications de rencontres comme, en l’occurrence, Grindr. La particularité est que dans People v Preds. Ils ne se font pas passer pour des adultes, mais comme des adolescents de quinze ans (la preuve en est dans ce document Google Drive). George Cacioppo a pris rendez-vous avec cette personne et, par conséquent, il a été surpris en train d’essayer d’entretenir des relations avec un mineur.

La vidéo, qui est toujours publiée sur le portail YouTube, montre George Cacioppo portant une chemise PlayStation 5. Apparemment, il était chez lui en attendant l’arrivée de cette personne mineure irréelle avec laquelle il avait été. Cacioppo est apparu sur le réseau de rencontres sous le nom de Jeff ; c’est pourquoi il répond à ce nom dans la vidéo. Pendant ce temps, son portail personnel LinkedIn a été supprimé.

Un porte-parole de Sony affirme avoir la situation sous contrôle

Selon CNET, Sony a licencié George Cacioppo dès qu’ils ont eu connaissance de l’acte d’accusation et des éléments graphiques fournis ; documents écrits et vidéo. « Nous sommes au courant de la situation et l’employé en question a été licencié de son emploi », a indiqué Sony dans un communiqué envoyé par courrier électronique au média susmentionné.

De son côté, People v Preds explique à Kotaku leur méthodologie de travail pour identifier d’éventuels pédophiles. Bien qu’ils indiquent clairement qu’ils ne travaillent pas pour la police, ils leur fournissent des preuves qui peuvent être décisives lors de la prise de décisions ou d’allégations. Ils enregistrent toujours leurs « chasses » pour que ces accusations ne tombent pas dans l’oreille d’un sourd.

La police de San Diego, en Californie, n’a fait aucun commentaire après ce qui s’est passé. De même, le désormais ex-directeur de PlayStation n’est pas apparu publiquement pour donner des explications sur cet événement.

Sources | Kotaku ; CNET