Halo Infinite : graphismes de gameplay 2020 comparés au jeu final

Halo Infinite approche à grands pas : la nouvelle mission du Master Chief, l’un des grands insignes Xbox, sera disponible le mercredi 8 décembre prochain. Cela a été une longue année d’attente depuis son report, qui a eu lieu peu de temps après le célèbre gameplay de 2020 dans lequel nous avons eu notre premier aperçu du monde ouvert que nous explorerons dans la campagne. Ce jour-là, de nombreuses critiques ont porté sur une section graphique que de nombreux utilisateurs jugeaient insuffisante, mais dans quelle mesure le jeu a-t-il changé en route vers la version finale ? Grâce à ElAnalistaDeBits, nous pouvons le vérifier en vidéo.

Est-ce que ça a l’air mieux que l’année dernière?

D’une manière générale, oui. Les textures du jeu ont été considérablement améliorées et il suffit de jeter un œil à n’importe quelle structure. Les rochers, les environnements intérieurs, la végétation (même si leur densité a été réduite) font bien mieux dans le titre final. Dans la vidéo, vous pouvez également voir que le Master Chief lui-même et son armure unique sont plus beaux que jamais, bien que certains personnages secondaires aient moins de détails.

Halo Infinite : la livraison dont la saga avait besoin

Il y a eu beaucoup de choses que nous avons aimées dans le jeu, comme nous l’avons reflété dans notre analyse. Parmi eux, il nous reste le combat contre les Covenants, qui a semblé le meilleur dans lequel 343 Industries a travaillé à ce jour. Les boss finaux, la férocité des Outcasts et, bref, le retour aux origines dans des éléments clés tels que le gameplay, la direction artistique et la section musicale nous ont également agréablement surpris.

Halo Infinite fera ses débuts le 8 décembre sur PC, Xbox Series X | S et Xbox One. Bien sûr, vous pouvez y accéder sur toutes les plateformes via Xbox Game Pass.

Origine | ElAnalistaDeBits sur YouTube