GTA: les acheteurs de PC Trilogy maintenant GTA Classics disponibles gratuitement

Rockstar a fini par céder et est revenu pour sortir les versions originales de GTA III, Vice City et San Andreas dans les différents magasins et plateformes numériques. Le développeur les a retirés début octobre pour donner un coup de pouce à Grand Theft Auto : The Trilogy, un pack où il compile les trois jeux, mais remasterisé. Cependant, ces remasters lui ont donné tellement de problèmes et de maux de tête qu’il n’a pas eu d’autre choix. En fait, et en guise de compensation pour ceux qui achèteront la version PC de GTA Trilogy, la société a également confirmé qu’elle pouvait déjà trouver dans sa bibliothèque Rockstar Games une copie des originaux entièrement gratuite.

Tous ceux qui ont acheté la version PC de Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition sur le Rockstar Store ont désormais reçu les versions classiques de GTAIII, Vice City et San Andreas dans leur bibliothèque Rockstar Games Launcher sans frais supplémentaires. – Jeux Rockstar (@RockstarGames) 3 décembre 2021

Qu’est-il arrivé à GTA : la trilogie ?

Loin d’être l’hommage que méritait la saga, cette Definitive Edition s’est avérée plus décevante que définitive, comme le disait notre confrère Francisco J. Brenlla (alias Franchuzas) dans l’analyse Netcost-Security. Non seulement les astuces et les thèmes musicaux ont été supprimés, mais il était également injouable à ses débuts en raison du crash du propre lanceur de Rockstar. Cela a conduit au sabotage correspondant de la communauté et dans lequel le développeur sera contraint de retirer le jeu de la vente. Le tout accompagné de problèmes techniques, de bugs et de litiges juridiques pour différentes licences expirées qui étaient toujours dans les fichiers de titre. La guerre entre les moddeurs et Take Two a été féroce dans les tribunaux et les réseaux. Avec la décision de ramener les originaux et de les offrir aux acheteurs de GTA Trilogy, Rockstar espère calmer les choses et entamer le long chemin de la rédemption qui attend cette compilation.