Halo Infinite, quelle est la durée de la campagne ?

Halo Infinite est l’une des versions les plus remarquables de 2021. L’attente du retour du Master Chief est maximale parmi les adeptes d’une saga légendaire et il existe de nombreuses inconnues que beaucoup ont sur le jeu. L’un d’eux est la durée de la campagne, une facette du titre qui n’a pas été trop détaillée jusqu’à présent. Nous le résolvons en fonction de notre propre jeu, en tenant compte de la difficulté choisie et en évaluant la possibilité de jouer à la fois rapidement et en recherchant tous les objets de collection.

Durée de la campagne Halo Infinite

La première chose que vous devez savoir est que pour calibrer le nombre d’heures, nous avons joué au niveau de difficulté Héroïque. La durée? Sans être trop divertissant, environ 8-10 heures. Cependant, atteindre les crédits sans exploiter toutes les possibilités du monde ouvert se traduit par un peu moins de 25% de la progression totale. Ainsi, la durée approximative d’un jeu dans lequel se déroulent les événements et les activités qui se déroulent sur la scène, ainsi que la collecte des nombreux objets de collection et secrets du jeu, est d’environ 15 heures.

Le combat évolue à nouveau

C’est ainsi que nous intitulons notre analyse (9 sur 10) de Halo Infinite, dans laquelle nous disons que « c’est la livraison dont la saga avait besoin. Si nous étions dans un match de tennis, 343 Industries aurait gagné un ballon de match. L’équipe donne son bras pour tordre imposant sa seule vision créative pour revenir au carré de départ. Parce que Bungie a quitté le chemin balisé à son époque et qu’il ne faisait que moderniser une formule immortelle. Nous réécoutons les vieilles mélodies ; Nous luttons à nouveau contre la féroce Alliance de toujours ; On vibre à nouveau avec le Master Chief dans une aventure qu’on ne retrouve que dans la marque Halo ».

Halo Infinite sera lancé le 8 décembre prochain sur PC, Xbox Series X | S et Xbox One. De plus, le jeu est inclus dans Xbox Game Pass sur toutes les plateformes susmentionnées. Quant au mode multijoueur, vous pouvez désormais jouer entièrement gratuitement (également sur Steam).