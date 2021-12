Gran Turismo 7 : nouvelles remorques pour la Porsche Vision GT et Deep Forest Raceway

Les retards sont déjà dans le rétroviseur et le lancement de Gran Turismo 7 est plus proche qu’il n’y paraît (le jeu sortira le 4 mars), donc son créateur, Poyphony Digital, a cessé de trembler lorsqu’il s’agit de montrer du nouveau matériel. Aujourd’hui, l’entreprise l’a fait à deux reprises, avec deux nouvelles remorques qui nous permettent de jeter un premier coup d’œil à l’un de ses nouveaux véhicules, la Porsche Vision GT, et au retour d’un des circuits les plus emblématiques de la saga de la ville, Chemin de course de la forêt profonde.

On commence par la vidéo de cette dernière, car c’est un gameplay (capturé sur PS5, bien que le titre sortira sur PS4) qui en fera plaisir à plus d’un. Deep Forest Raceway est l’une des pistes préférées des fans et était présente dans absolument tous les épisodes de la série, à l’exception du dernier, Gran Turismo Sport. Son apparition dans GT 7 est une excellente nouvelle.

Nouvelle voiture conçue par Porsche

Quant à la Porsche Vision Gran Turismo, il s’agit d’une voiture de sport entièrement électrique développée par Porsche elle-même dans le cadre du programme Vision Gran Turismo. Pour ceux qui ne connaissent pas cette dernière, il s’agit d’un projet qui a débuté à l’occasion du 15e anniversaire de la saga (en 2013) et qui propose aux principales marques automobiles mondiales de développer leur propre vision de ce que devrait être un grand tourisme. . Depuis lors, nous avons eu beaucoup d’exemples qui ont fini par apparaître dans les jeux plus tard (le plus récent, la Jaguar Vision GT SV, de 2020, et la Lamborghini Lambo V12 Vision GT, de 2019), mais cette Porsche Vision GT sera le premier Vision GT qui a le privilège d’être en couverture de l’un des opus de la franchise.

Enfin, on rappelle que Gran Turismo 7 sortira le 4 mars 2022 sur PS4 et PS5, et que ces dernières semaines, Polyphony a également présenté le volant officiel du jeu (au prix de 700 euros), il a a été confirmé que nous sommes avant la livraison avec plus d’options de réglage de toute la saga et son édition 25e anniversaire a même été présentée, avec différents extras pour votre réservation. Il est temps d’aller s’attacher.