Spider-Man: Across the Spider-Verse Part Two sortira en 2023

Il est étrange. Hier nous nous sommes fait l’écho du premier trailer de Spider-Man : Across the Spiderverse, que nous attendions depuis plusieurs années, et 24 heures plus tard nous sommes déjà obligés de penser à sa suite. C’est étrange, mais c’est comme ça. La bande-annonce, qui a également servi à présenter le titre du film, était accompagnée de l’annexe « Part One », il n’y avait donc pas de place pour l’imagination. Aujourd’hui, les producteurs du film, Phill Lord et Chris Miller, ont confirmé dans une interview pour Entertainment Weekly que « La deuxième partie sortira en 2023 » et plaisante en disant que l’équipe « ne pourra plus dormir avant 2024 ». Así explican ellos la decisión de hacer no una, sino dos películas más: « Escribimos lo que pensamos que debía ser la historia y para nuestra sorpresa, nos dimos cuenta de que eran dos pelis en lugar de una. Estamos trabajando en ellas a la vez en ce moment ».

Oscar Isaac dans le rôle de Spider-Man 2099

Bien que les deux producteurs ne veuillent pas trop en révéler sur Spider-Man: Across the Spiderverse (Part One), qui sortira en salles le 7 octobre 2022, Lord et Miller disent que » Miles retrouvera de vieux amis. . . et vous en rencontrerez beaucoup de nouveaux. » L’un d’eux sera Spider-Man 2099, qui est vu dans la première bande-annonce et qui sera exprimé par Oscar Isaac. Des couples originaux (Nicolas Cage et Spider-Man Noir, Kimiko Glenn et Penni Parker, John Mulaney et Spider-Ham) seul le retour de Hailee Steinfeld en Spider-Gwen est confirmé, puisque justement sa relation avec Miles Morales (Shameik Moore) sera l’une des pierres angulaires de l’histoire, se déroulant deux ans après l’original. Nous verrons si les deux suites parviennent à imiter le succès de Spider-Man: A New Universe, qui a remporté l’Oscar du meilleur film d’animation en 2018.