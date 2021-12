Halo Infinite recevra de nouvelles listes de lecture et modes en ligne avant la fin de l’année

Le responsable de la communauté de 343 Industries, John Junyszek, a confirmé sur ses réseaux sociaux que l’équipe est consciente des demandes de la communauté et prévoit d’ajouter de nouvelles listes de lecture au mode en ligne qui incluent les modes Fiesta, Tactical Slayer (SWAT) et Free-For-. Tout, tout avant la fin de l’année. Le développeur veut prendre soin au maximum du multijoueur de Halo Infinite et ce serait sa deuxième réponse aux retours des utilisateurs, pour lesquels elle a déjà corrigé le système de progression.

Notre objectif pour les événements est d’essayer de nouveaux modes avant de les ajouter aux listes de lecture. Nous surveillerons la santé de la playlist après les 3 ajouts ci-dessus et ajusterons notre offre si nécessaire, mais nous sommes ravis de faire ces mises à jour avant les vacances. Ce n’est que le début de la conversation avec vous tous – John Junyszek (@Unyshek) 3 décembre 2021

Parmi les modes proposés, Party on a pu le voir dans le premier événement de cette saison, intitulé Fracture et sur le thème des samouraïs. Dans celui-ci, nous commençons avec deux armes aléatoires qui changent à chaque fois qu’elles nous tuent, nous obligeant à essayer d’expérimenter avec tout l’arsenal de Halo Infinite. De son côté, Tactical Slayer (SWAT) viendrait rendre la formule accessible en modes compétitifs sociaux. C’est-à-dire : pas de radar, pas de pistolet secondaire et échanger le fusil d’assaut initial contre le fusil de combat BR85. SWAT vous permettrait de profiter de ce programme sans aucun rang en jeu, en réduisant la pression. Et enfin, Free-For-All serait le classique Tous contre tous de toute la vie.

Modes cachés dans Halo Infinite

Cette première mise à jour des playlists en ligne ne semble être qu’un point de départ. Plusieurs joueurs ont fait écho dans les réseaux que, si nous jouons au multijoueur Halo Infinite sur PC et avec des bots, ou ce qui est le même, hors ligne, nous pouvons accéder à 17 modes secrets qui ne sont actuellement disponibles d’aucune autre manière. Parmi eux il y a une première approche du classique Infection (zombies avec épée plasma vs spartiates), une pseudo-bataille royale appelée Danger Zone (avec un cercle qui réduit son périmètre et dans lequel il faut rester), ainsi que des modes en qu’il existe des options sans précédent telles que la réanimation d’alliés tombés au combat dans des duels d’équipe. En fait, le jeu a pour objectif de faire revivre trois personnes dans le même jeu, ce qui ne peut pas être obtenu pour le moment. Son existence même semble garantir que ces modes cachés vont bientôt tourner et apparaître en ligne, nous devrons donc être attentifs à leur future annonce.