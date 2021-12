STALKER 2 occupera 180 Go sur Xbox, la moitié d’une Xbox Series S

Le Xbox Store a mis à jour le fichier STALKER 2 au cours des dernières heures avec de nouvelles données, telles que l’espace dont nous aurons besoin pour installer le jeu sur notre console. Espérons que vous êtes assis pour recevoir les nouvelles car le chiffre monte à 180 Go sur Xbox Series X/S (pour les 150 Go qu’il couvrira sur PC). Bien qu’il s’agisse d’un nombre approximatif et qu’il puisse finir par être un peu inférieur, pour les utilisateurs de Xbox Series S (avec 364 Go disponibles), cela signifie réserver plus de la moitié de l’espace de stockage de la plate-forme pour le titre, ou recourir à un SSD externe (qui d’ailleurs, pour ceux que ça intéresse, nous avons récemment analysé précisément le SSD Seagate Game Drive destiné à la Xbox Series). Si ces chiffres sont maintenus, STALKER 2 obtiendrait l’honneur douteux d’être le jeu qui occupe le plus sur consoles, devant d’autres monstruosités telles que Microsoft Flight Simulator (environ 130), Hitman 2 (avec tous ses DLC dépassant les 150 Go) ou le dernier Call of Duty (qui ne le dépasse que – et ils atteignent plus de 200 Go – au cas où nous les installerions avec Warzone).

Pourquoi ça prend autant ?

La principale cause de ces 180 Go est probablement l’ambition de ses créateurs, le studio ukrainien GSC Game World. Une ambition qui par le passé a été excessive et qui a la réputation de s’accompagner d’une optimisation… disons qu’elle peut être améliorée. A sa sortie (prévue pour le 28 avril 2022 sur PC et Xbox Series X/S, consoles dont il sera exclusif pendant trois mois), le jeu a déjà promis de proposer un support pour RTX, résolution 4K, 120 fps et sera même être l’un des premiers titres à montrer l’Unreal Engine 5. Tout cela accompagné du soi-disant A-Life 2.0, un « système de simulation du monde » qui fera que Tchernobyl se comportera cette fois plus naturellement que jamais, en adaptant le comportement de son la faune et ses habitants (l’IA) aux changements continus qui se produisent (et que nous provoquons) dans la Zone. L’intention est de réaliser le fantasme avec lequel l’original a été conçu et de réaliser une expérience encore plus immersive et unique pour chaque utilisateur. Nous verrons si ces fonctions compensent enfin leur taille.