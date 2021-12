Halo Infinite : toutes les notes de tous les avis

Les changements ne sont jamais faciles et la saga Halo en a donné un bon exemple. Depuis que les créateurs originaux de la franchise, les gars de Bungie, lui ont dit au revoir en 2010 avec Halo Reach (et souvent au revoir, tout est dit), la responsabilité de perpétuer l’héritage du Master Chief est tombée sur 343 Industries, pour qui aucun Cela a été simple. Le développeur a connu un lancement tumultueux avec Halo: The Master Chief Collection et a dû faire face à une barre de qualité très élevée, pour laquelle même les notables Halo 4 et Halo 5: Guardians n’étaient pas suffisants. Ils étaient loin, loin d’être de mauvais jeux, mais leurs changements étaient une source de discorde parmi les fans et semblaient entraîner la perte d’une partie de l’essence et de la magie de la série. Ils étaient en deçà des attentes d’une communauté habituée à l’excellence. Cependant, plus d’une décennie plus tard, et contre toute attente, 343 Industries semble avoir fait mouche avec Halo Infinite.

Une grosse surprise (j’avais des doutes sur tout ce qui s’est passé). Bien qu’elle n’atteigne pas 3 ou Reach, c’est la campagne 343i qui entre sûrement dans le top 4 de la saga. Les fusillades sont parfaites, les ajouts sont très réussis et l’IA vole très haut. L’analyse de @ Acastillo117 pour plus d’infos https://t.co/uwGBHelOsr – Salva Fernández Ros (@salbaFR) 6 décembre 2021

Moins de 48 heures après son lancement (rappelons qu’il sera disponible sur Xbox Game Pass), le jeu a commencé à recevoir ses premières analyses et sa note en ce moment est un 87 dans Metacritic après avoir accumulé plus de 60 critiques et avis. En eux, il est convenu que « c’est la livraison dont la saga avait besoin », un retour aux racines qui sait en même temps s’adapter à l’époque. Il semble faire l’unanimité qu’il s’agit de la meilleure suite de 343 Industries et du meilleur tireur de l’année 2021. Dans l’analyse de cette maison, où elle a remporté un 9 méritoire, notre collègue Alejandro Castillo commente que « 343 Industries a donné son bras tordu et renoncé à sa vision créative pour revenir à la case de départ. Il modernise juste ce qu’il faut une formule immortelle et nous fait vibrer à nouveau avec le Master Chief dans une aventure que seule la marque Halo est capable de proposer ».

Halo Infinite : toutes les notes de tous les avis

Qui allait nous dire, après le retard controversé d’il y a un an et après les mèmes et les moqueries apportés par sa première bande-annonce de gameplay, que ceux-ci allaient être les notes du résultat final. Parfois le bien se fait attendre.

