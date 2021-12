Final Fantasy XIV Online connaît de longues files d’attente et des bugs avant Endwalker

Il n’y a pas de lancement de nouvelle extension pour un MMO qui n’entraîne pas certains problèmes, et le succès de Final Fantasy XIV n’allait pas faire exception avant l’arrivée imminente d’Endwalker. Bien que le lancement officiel de ce nouveau contenu ne se fasse que demain, jour 7, après un retard de dernière minute, certains joueurs ont pu y accéder à l’avance, non sans rencontrer à la fois les files d’attente habituelles et d’autres erreurs pour lesquelles de Square Enix, ils se sont déjà excusés.

Problèmes avant le lancement officiel

Le retard susmentionné était uniquement dans le but d’améliorer la stabilité du jeu et d’anticiper cette situation, ce qui ne semble cependant pas avoir été évité, ayant produit de graves problèmes d’encombrement des joueurs. De la société japonaise, ils ont en effet annoncé quelles sont les heures les plus chargées dans chaque territoire, parlant de 11h00 du matin à 23h00 du soir dans le cas de l’Europe.

Le producteur du jeu, Naoki Yoshida, a tenu à « remercier les joueurs pour leur compréhension et leur coopération jusqu’à présent », précisant que le nombre de connexions effectuées au cours de ces jours a dépassé la limite. Dans le même temps, Yoshida assure que les joueurs de Final Fantasy XIV recevront une compensation pour la gêne occasionnée sous la forme de 7 jours de jeu gratuit, à compter de demain 7 jusqu’au 14 décembre prochain.

Dans la déclaration officielle de Square Enix, il existe des codes d’erreur spécifiques, tels que 2002 et 5006, dérivés de cette même question, lors de la tentative d’accès au nouveau contenu, et provoqués lors de la sélection des personnages en raison de la congestion du serveur. Comme prévu, nombreux sont ceux qui sont venus s’exprimer sur les réseaux sociaux pour protester contre cette situation, ce qui a à son tour poussé Yoshida à s’excuser, qui n’hésite jamais à se mettre en avant pour donner des explications.

Endwalker arrivera pour tous les joueurs à partir de demain 7 décembre sur toutes les plateformes sur lesquelles Final Fantasy XIV est disponible : PS4, PS5 et PC.

Source : Square Enix