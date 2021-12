L’ID @ Xbox Winter Game Fest proposera 35 démos de jeux courant décembre

Ce mois de décembre s’annonce passionnant pour les utilisateurs de Xbox, puisque le lancement de Halo : Infinite s’accompagne de l’annonce de l’ID @ Xbox Winter Game Fest dans le cadre des Game Awards 2021, un événement hivernal qui, pendant deux semaines, offrira la possibilité d’essayer des dizaines de jeux indépendants à venir. Cet événement durera spécifiquement de demain 7 décembre au 21 prochain et comme d’habitude sur le label ID @ Xbox, il se concentrera sur le développement indépendant.

Le mois des indes sur Xbox

Ce Winter Game Fest, comme nous l’avons dit précédemment, se pose dans le cadre du gala The Game Awards, qui aura lieu aux premières heures de jeudi à vendredi prochain, et au cours duquel, en plus des évidentes cérémonies de remise des prix, nous aurons un multitude de nouvelles annonces. Pour sa part, pendant ces deux semaines, jusqu’à 35 démos de futures versions seront disponibles, parmi lesquelles, entre autres, les suivantes :

Queue noire

Poubelle de la mort

Rivière de butin

Personne ne sauve le monde

Le conte de Bistun (photo ci-dessus)

La société nord-américaine a tenu à clarifier certaines choses avant cet événement. D’une part, ils assurent que ces démos auront une disponibilité limitée pendant ces jours, c’est-à-dire qu’elles ne pourront pas être jouées au-delà du 21 décembre. En revanche, ils anticipent qu’il ne s’agit pas de démos à utiliser, cela signifie qu’ils ne représentent pas l’état final du jeu, mais plutôt qu’ils sont une sorte de test de jeux pour lesquels il est encore temps de lancer et ils pourraient changer divers aspects d’ici à leur version finale.

