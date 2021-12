Kevin Feige -Marvel- confirme le retour de Charlie Cox en tant que Daredevil au MCU

Après de nombreuses rumeurs qui ont émergé ces derniers mois, notamment à propos de son apparition dans Spider-Man : No Way Home, tout indique que Daredevil reviendra dans l’univers cinématographique Marvel, et qu’il sera interprété par Charlie Cox. C’est ce qu’a confirmé Kevin Feige lui-même, président de Marvel Studios, qu’il fera à nouveau confiance à l’acteur britannique, qui a déjà ébloui les fans de la série Netflix, annulée après trois saisons, et dont Disney a récupéré les droits peu après.

Foi dans le retour de l’Homme sans peur

« Si vous voyiez Daredevil dans le futur, Charlie Cox, oui, il serait l’acteur pour le jouer », a déclaré Feige. « Où nous le voyons, comment nous le voyons et quand nous le voyons, cela reste à voir. » Comme nous l’avons déjà dit, il a été dit avec insistance que Cox apparaîtrait dans Spider-Man: No Way Home dans le rôle de Matt Murdock, et bien que ni lui ni Feige n’aient rien confirmé, l’acteur a joué la distraction, assurant qu’il ne voulait pas « gâcher quelque chose ».

« De plus, s’il y avait une opportunité pour que cela se produise à l’avenir, je ne veux rien dire qui compromettrait ces opportunités parce que les gens regarderaient plus haut vers Marvel, peut-être qu’ils verront cela ou entendront ce que je ‘ je dis, et cela les influence », dit-il. Cox pour sa part. « Je ne sais pas, je n’en ai aucune idée. J’aime à quel point les fans sont passionnés, et je me sens très, très chanceux que tant d’entre eux soient allés en ligne pour faire entendre leur voix et ils veulent que je revienne. »

Avant la série, l’Homme sans peur avait déjà joué dans un film en 2003, avec Ben Affleck dans le rôle du héros, bien que beaucoup moins chanceux que la série Netflix, l’un des premiers grands succès de la plateforme numérique. Pendant les trois saisons qu’il a duré, il a laissé le temps à des personnages reconnus d’apparaître autour de Daredevil, comme Stick, Elektra ou The Punisher, qui aurait aussi sa propre série, avec John Bernthal dans le rôle de Frank Castle, et qui avait deux saisons qui seront également annulées plus tard.

