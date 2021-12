José Serrano, vice-champion du monde aux Championnats FIA Gran Turismo 2021

José Serrano vient d’être proclamé vice-champion mondial de Gran Turismo lors de la finale mondiale de la Coupe des Nations des Championnats FIA Gran Turismo 2021. Le jeune pilote Français de Gran Turismo simracing termine ainsi une saison impeccable, avec un résultat historique pour notre pays dans une compétition internationale FIA.

La nouvelle arrive juste un jour après avoir appris que Coque López a été proclamé champion du monde avec Toyota lors des Championnats FIA Gran Turismo 2021, Jorge Serrano lui-même terminant en deuxième position sur sa manche, seulement dépassé par López. Vous pouvez consulter tous les résultats ici.

Jorge Serrano entre à nouveau dans l’histoire de Gran Turismo

La victoire finale de cette Nations Cup a été pour Valerio Gallo, le pilote italien qui succède au Japonais Takuma Miyazono en tant que champion du monde de la compétition officielle avec Gran Turismo Sport, le titre à succès de Polyphony Digital sur consoles PlayStation.

Les coureurs espagnols qualifiés pour cette grande finale ont commencé leur participation aux finales mondiales encadrées dans la demi-finale B avec le reste des coureurs du tableau Europa. López et Serrano ont signé une course sans franges avec laquelle ils ont pu se qualifier pour la grande finale sans risques. En revanche, Nico Romero est resté aux portes de la finale alors qu’il terminait en septième position ; pas assez de points pour sceller le col.

Jorge Serrano a commencé la course finale depuis la pole, mais Gallo était supérieur aujourd’hui et a montré un comportement sur la piste qui frôle la perfection. Déjà dans le premier tour, il a récupéré la première position et a réussi sa stratégie. Victoire et championnat pour lui, tandis que Serrano a terminé quatrième, assurant ainsi le championnat. Le podium final de la compétition est terminé par le Japonais Miyazono avec une médaille de bronze, garantissant ainsi sa position dans l’élite après le titre 2020.

Serrano décroche une médaille d’argent avec le goût de la victoire pour ce que cela signifie à la fois pour lui et pour l’équipe espagnole Gran Turismo.

Lewis Hamilton en tant qu’invité ; Nouvelle Porsche annoncée pour Gran Turismo 7

La finale mondiale de la Coupe des Nations a eu comme invité spécial Lewis Hamilton, septuple champion du monde de Formule 1 et ambassadeur international de Gran Turismo. Le pilote britannique a félicité Valerio Gallo, qui assistera ce mois-ci à la cérémonie annuelle de remise des prix de la Fédération internationale de l’automobile. Là, il sera reconnu avec le reste des champions des compétitions FIA.

Enfin, il faut dire que lors de la finale a été dévoilée la nouvelle Porsche Vision Gran Turismo, un prototype de la marque allemande conçu exclusivement pour Gran Turismo 7. Spectaculaire. Le nouvel opus ambitieux de la saga arrivera exclusivement sur PS5 et PS4 le 4 mars 2022.