The Game Awards 2021 : Geoff Keighley écarte la présence d’Activision Blizzard

Les Game Awards 2021 auront lieu aux premières heures du 9 au 10 décembre. De nombreuses entreprises et jeux vidéo seront présents à cette nouvelle édition du salon, mais Activision Blizzard n’en fera pas partie. C’est ce qu’a confirmé le producteur et présentateur Geoff Keighley, qui a décidé de se positionner au milieu de la polémique pour annoncer que la société américaine est hors de l’événement. Bien entendu, leurs jeux conserveront les nominations obtenues. Il l’a fait par le biais de la déclaration suivante sur son profil Twitter personnel.

Au-delà de ses nominations, je peux confirmer qu’Activision | Blizzard ne fera pas partie des #TheGameAwards – Geoff Keighley (@geoffkeighley) 4 décembre 2021

«Au-delà de leurs nominations, je peux confirmer qu’Activision Blizzard ne fera pas partie des Game Awards 2021. C’est une période de célébration pour l’industrie et il n’y a pas de place pour les abus et le harcèlement. Nous avons une plateforme qui peut inspirer le changement et nous nous y engageons, même si nous devons travailler ensemble pour construire un environnement inclusif, dans lequel chacun se sent en sécurité. Nous avons des jeux incroyables et c’est avec leurs créateurs qu’il faut le célébrer ».

Microsoft, Nintendo et Sony se positionnent

Ce n’est pas la première fois que les grands acteurs de l’industrie du jeu vidéo s’expriment sur la polémique qui afflige Activision Blizzard depuis des mois. Sans aller plus loin, Phil Spencer de Xbox a déclaré qu’il se sentait « perturbé et profondément concerné » par la situation, et qu’il était nécessaire « d’évaluer tous les aspects » de la relation entre les deux sociétés. Une position quasi identique à celle de PlayStation, puisque Jim Ryan a avoué s’être senti « découragé et franchement abasourdi » après avoir vu la déclaration officielle du PDG d’Activision Blizzard, Bobby Kotick.

Nintendo a été le dernier à se prononcer sur la question. A travers une carte de la main de Doug Bowser dans laquelle il explique avoir suivi de près tous les événements : « Je trouve ces récits angoissants et dérangeants. Ils vont à l’encontre de mes valeurs, ainsi que des convictions, des valeurs et des politiques de Nintendo. »

