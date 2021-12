Terminator Resistance Enhanced présente son premier DLC, Annihilation Line

Avec l’arrivée de la nouvelle génération, l’un des jeux qui a gagné une seconde chance est Terminator Resistance, qui avec sa version améliorée pour PS5 et PC a su se racheter du médiocre opus original sorti en 2019. À tel point que le Le studio en charge, Teyon – créateurs du Rambo : The Videogame encore plus médiocre – a annoncé que le premier DLC pour le jeu, Annihilation Line, arrivera cette semaine à venir.

Il est à noter que ce contenu téléchargeable ne sera disponible que pour Terminator Resistance Enhanced, c’est-à-dire qu’il n’atteindra pas les versions de dernière génération, PS4 et Xbox One, il ne sera donc disponible que sur PS5 et PC. Il le fera à partir du vendredi 10 décembre prochain et est présenté avec ce trailer avec gameplay :

Que va-t-on vivre dans ce DLC ?

Cette bande-annonce nous montre toutes sortes de monstres cybernétiques générés par Skynet, parmi lesquels se démarquent deux nouveaux modèles tels que le T-600 et le HK Centurion. La campagne Annihilation Line durera environ 4 heures et mettra en vedette nul autre que Kyle Reese, qui était déjà le protagoniste du premier film de James Cameron, en 1984, et qui serait finalement le père du leader de la Résistance, John Connor, qui font également une apparition dans ce DLC. Dans cette nouvelle histoire, nous accompagnerons Reese aux commandes d’un peloton qui cherchera à démêler ce qui est arrivé à un refuge en Californie qui a cessé de montrer des signes de vie, et nous verrons comment il est devenu le héros auquel John a fait confiance pour protéger sa mère, Sarah. Connor.

De plus, Reef Entertainment, éditeur du jeu, a précisé qu’il utilisera également les fonctions DualSense, notamment lors du tir avec des fusils à plasma, grâce à la technologie de rétroaction adaptative de ses déclencheurs. De la même manière, ce DLC sera accompagné d’un patch avec lequel deux modes graphiques seront implémentés dans la version PS5, Performance et Resolution.

Terminator Resistance se déroule 30 ans après Terminator 2 : Le Jugement dernier, et propose également des fins différentes selon les décisions que l’on prend au cours de l’aventure.C’est sans aucun doute un jeu incontournable pour les fans de cette licence de film mythique, et probablement l’un des les meilleurs jeux basés dessus.

Annihilation Line sera disponible le 10, sur PS5 et PC.