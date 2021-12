Fortnite Chapter 3 : la carte des îles de la saison 1 se dévoile petit à petit

Epic Games encourage les utilisateurs à révéler l’apparence de la nouvelle carte Fortnite Chapter 3 Battle Pass Season 1 en utilisant le hashtag #FortniteFlipped sur les réseaux sociaux. Juste en dessous, nous vous expliquons en quoi consiste cette action communautaire particulière :

Fortnite : Epic Games propose aux utilisateurs de dévoiler la carte de la nouvelle saison

Après 22h20 CET le 12/04/2021, date à laquelle l’événement La fin de la saison 8 du Battle Pass de Fortnite Chapter 2 s’est terminé, Epic Games a partagé un sous-domaine du site officiel de Fortnite : https://fliptheisland.com /es-ES/

Ce que propose Epic Games est très simple : sur ce site, nous pouvons vérifier la progression du déverrouillage de la carte. Chaque fois qu’une personne tweete quelque chose sur le réseau social Twitter, y compris le hashtag #FortniteFlipped, cela augmentera la progression totale du déverrouillage. De cette façon, la nouvelle saison Fortnite gagne en visibilité et les joueurs peuvent voir à quoi ressemblera la nouvelle île Fortnite, que nous savons être la version « inversée » de l’île du chapitre 2. En fait, et pour la bande-annonce de la bataille Le Pass de la saison 1 du chapitre 3 ayant fuité, on sait que le nom officiel est précisément « Investment ».

Il s’agit d’une manœuvre marketing particulière qui sera parfaite pour Epic Games, car en seulement une heure et demie après la mise en service du site Web, il a atteint 18%, révélant deux énormes portions de la carte. Des dizaines d’utilisateurs du réseau social Twitter contribuent à l’effort mondial en utilisant le hashtag #FortniteFlipped.

Une autre curiosité que nous avons pu découvrir via le datamining est le fait que, au fur et à mesure que les utilisateurs utilisent le hashtag #FortniteFlipped, le « F » du logo Fortnite tournera et, dans son dernier état, il se transformera en une miniature de The Foundation.

Nous mettrons à jour cette nouvelle au fur et à mesure que nous atteindrons des jalons d’intérêt, ainsi que lorsque nous atteindrons 100% et que nous aurons un accès visuel à la nouvelle carte de l’île.

