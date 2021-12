Fortnite : Dwayne Johnson / The Rock is The Foundation

Après une multitude de teasers, d’indices fous et d’insinuations de l’acteur lui-même, nous pouvons enfin confirmer que oui, Dwayne Johnson / The Rock est le personnage de The Foundation dans Fortnite Battle Royale. Il a fait une apparition dans l’événement spectaculaire The End of Season 8 du Battle Pass of Fortnite Chapter 2. Nous vous montrons dans toute sa splendeur :

Fortnite : Dwayne Johnson est la Fondation ; est confirmé

L’événement Fortnite Chapter 2 Battle Pass Season 8 End s’est tenu à 22h05 CET le 12/04/2021. Dans l’une des scènes du film, nous avons vu le personnage de The Foundation retirer son casque, révélant le visage indubitable de The Rock / Dwayne Johnson.

Vous pouvez voir la séquence en question à partir de 15h20 dans la vidéo derrière le premier paragraphe de cette news. La Fondation va sauver l’Agent Jones des griffes du perfide Docteur Slone, et en profite pour retirer son casque, révélant son identité.

La Fondation retire son casque, révélant son identité

Nous savons, parce que la bande-annonce du Battle Pass de Fortnite Chapter 3 Season 1 a été divulguée, que The Foundation sera le skin secret de cette nouvelle saison.

Vers 1h27 dans la vidéo qui se trouve juste au-dessus, nous pouvons voir que The Foundation dans le Battle Pass de la prochaine saison n’a que deux pages, raison qui nous fait penser que ce sera précisément le skin secret.

La Fondation serait le skin secret de la saison 1 de Fortnite Chapter 3

La Fondation est le chef de The Seven, une organisation mystérieuse qui se consacre à protéger les habitants de l’île de Fortnite Battle Royale, et à préserver l’état naturel des choses, face à des menaces telles que la Reine du Cube ou l’Ordre Imagined et Dr. Slone. On en saura sûrement plus sur l’intrigue de Fortnite lorsque la nouvelle saison arrivera, dont la date n’a pas encore été annoncée.

Sources : Fortnite Battle Royale, propre élaboration