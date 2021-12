L’événement End of Fortnite Season 8 : suivez la fin du chapitre 2 en direct

Le samedi 4 décembre 2021, le chapitre 2 de Fortnite se termine. Dans l’événement The End, l’événement final de la saison 8 du Battle Pass du chapitre 2 de Fortnite, nous voyons comment la reine du cube se prépare à lancer son plan diabolique depuis la pyramide. On vous explique comment le voir en direct et en direct juste en dessous :

L’événement de fin dans Fortnite Saison 8, dates et heures

L’événement The End, l’événement final de la saison 8 du Battle Pass de Fortnite Chapitre 2 se tiendra le samedi 4 décembre 2021 aux dates et heures suivantes selon notre région :

Espagne (péninsule et îles Baléares) : 22h05 le samedi 4 décembre

Espagne (Canaries) : 21h05 le samedi 4 décembre

Argentine, Brésil, Chili et Uruguay : 18h05 le samedi 4 décembre

Bolivie, Cuba, République dominicaine et Venezuela : 17h05 le samedi 4 décembre

Colombie, Équateur, Mexique, Panama et Pérou : 16 h 05 le samedi 4 décembre

Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras et Nicaragua : 15 h 05 le samedi 4 décembre

En vous connectant le samedi 12/04/2021, de 16h00 CET à 22h05 CET, nous obtiendrons gratuitement les articles suivants :

Récompenses gratuites de l’événement The End à Fortnite

L’écran de chargement de la station d’accueil Cube

Emballage de vrais cubes

L’écran de chargement de l’arrivée de la reine, quant à lui, s’obtient en participant à l’événement The End. De plus, Epic rappelle que les playlists de l’événement seront actives une demi-heure avant l’événement. Nous vous recommandons d’être à l’intérieur de Fortnite une heure avant pour éviter les problèmes. Ils nous rappellent également que les rediffusions ne seront pas disponibles une fois l’événement terminé ; Si nous voulons en garder un souvenir, nous devrons l’enregistrer.

Nous mettrons à jour cette nouvelle une fois l’événement terminé pour en faire la chronique. Restez à l’écoute!