Dragon Age : BioWare célèbre le D4 Day et envoie un message aux fans à propos de Dragon Age 4

BioWare célèbre le Dragon Age Day (Jour D4) aujourd’hui, le 4 décembre. Le studio en charge du développement de toute la saga, l’une des plus emblématiques du genre RPG occidental, remercie les fans pour leur soutien continu depuis des années et souhaite la célébrer de la même manière que ce que nous avons vu il y a des semaines avec Mass Effect Jour : concours, streams Twitch, cadeaux et nouveautés.

Dragon Age Day : nouvelles initiatives, cadeaux et marchandises

BioWare a annoncé qu’ils célébraient Dragon Age Day en publiant de nouveaux produits basés sur la saga dans Dark Horse Direct, Gaming Heads et dans BioWare Gear Store, ainsi que des cartes-cadeaux qui seront tirées au sort à Twitter sous le hashtag #BioWareGiveaway.

Apex Legends se joint également à la célébration avec un charme d’arme sur le thème de Dragon Age Highland Ravager. Se podrá reclamar para los miembros EA Play entre el 2 de diciembre de 2021 y el 4 de enero de 2022. Además, el equipo de Dragon Age organizará eventos caritativos de arte creados por los fans y más de 24 horas de directos en Twitch a partir d’aujourd’hui. Vous pouvez voir la liste complète des activités ici.

« Nous continuons à travailler dur pour créer la prochaine expérience solo pour Dragon Age. »

« Nous sommes continuellement fascinés par la communauté passionnée, diversifiée, inspirante et créative qui nous a rejoints au pays de Thedas. Nous sommes honorés par la façon dont vous avez élargi et célébré le monde de Dragon Age », commente BioWare dans une déclaration de la communauté.

«De la fanfiction captivante, des arts de personnages magnifiques et des cosplays innovants, des mariages à thème, des anniversaires, des tatouages ​​et même des noms de bébé. Le monde de Thedas s’est étendu au-delà des jeux et est désormais un lieu à part qui respire grâce à vous tous », s’étendent-ils, précisant que c’est ce soutien qui les inspire chaque jour pour continuer à travailler sur l’une des propriétés intellectuelles du rôle occidental des dernières décennies.

Avant de conclure, ils laissent une promesse : en 2022, nous en saurons plus sur le prochain titre de la série, que nous connaissons sous le nom provisoire de Dragon Age 4. « Nous voulons que vous sachiez que nous continuons à travailler dur pour construire le prochain single. -expérience du joueur pour Dragon Age. Nous sommes ravis pour l’année prochaine car nous pouvons parler davantage de ce sur quoi nous travaillons en ce moment. D’ici là, nous vous laissons avec deux nouvelles histoires courtes du monde de Dragon Age !

