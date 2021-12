Coque López, champion du monde avec Toyota aux Championnats FIA Gran Turismo 2021

Coque López, pilote professionnel Français de simracing, vient d’être proclamé champion du monde avec Toyota lors de la finale des Manufacturer Series disputée ce samedi aux Championnats FIA Gran Turismo 2021.

Nous parlons de la compétition officielle organisée avec Gran Turismo Sport, le titre de conduite à succès de Polyphony Digital disponible pour PS4 et PS5 (via la rétrocompatibilité) avec un accent clair sur la compétition.

C’est la première fois dans l’histoire qu’un pilote Français parvient à monter sur la plus haute marche du podium lors d’une finale mondiale de ce calibre, un championnat officiel de la Fédération Internationale de l’Automobile ; qui met en évidence le talent national dans les compétitions sportives électroniques et, plus précisément, la capacité de Coque López en simracing.

Un concours à deux noms propres : Coque López et Jorge Serrano

Coque López s’est chargé de prendre la tête au nom de son équipe dans la première des courses de ces finales FIA. L’Français s’élançait de la pole au terme d’une séance qualificative mémorable, impeccable.

Le coureur Français a dominé sa manche à tout moment, terminant en première position et attribuant ainsi des points très importants pour son équipe. Puis ses coéquipiers Tomoaki Yamanaka et Igor Fraga ont scellé leur nom dans l’histoire avec Toyota avec deux victoires supplémentaires, leur garantissant l’obtention du titre des constructeurs.

Mazda, grand rival de Toyota, a clôturé une autre séance presque sans faute qui leur a servi à obtenir la médaille d’argent.

José Serrano, un autre jeune pilote Français avec une projection spectaculaire, a également signé une belle performance pour l’équipe Porsche, où il court. Serrano a terminé en deuxième position dans sa manche, seulement dépassé par celui qui est aujourd’hui le protagoniste, Coque López. Au total, Porsche a terminé troisième de la finale, Serrano a donc mis les pieds sur le podium aux côtés de ses coéquipiers Ángel Inostroza et Tatsuya Sugawara.

Vous pouvez retrouver les résultats et le classement de la finale mondiale des Manufacturer Series ici. Pour revivre pleinement la Grande Finale des Manufacturer Series, il vous suffit de cliquer sur ce lien.