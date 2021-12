Fortnite Chapitre 3 – Saison 1 : quand ça commence, nouvelle île, nouveaux skins, nouvelles mécaniques et plus

La bande-annonce de Fortnite Chapter 3 Season 1 Battle Pass a été divulguée le matin du 12/04/2021. On y voit beaucoup de nouvelles informations, telles que les skins Spider-Man, The Foundation et Marcus Fénix et Kait Díaz de Gears of War, ainsi qu’une nouvelle île. Dans cette news, nous vous expliquons en détail les nouveautés de la nouvelle saison de Fortnite Battle Royale :

Fortnite Chapitre 3 – Saison 1 : tout ce que l’on sait

(en polonais) : Fortnite Chapitre 3 : Investissement

La bande-annonce qui se trouve sous le premier paragraphe de cette nouvelle est officielle; Elle a été publiée par le compte YouTube d’Epic Games Poland dans la matinée du samedi 4 décembre 2021, on ne sait pas si par erreur, ou intentionnellement. Il s’agit de la version polonaise de la bande-annonce du Battle Pass de Fortnite Chapter 3 Season 1. Son nom officiel est Investment. De celui-ci, nous pouvons extraire toutes les informations suivantes :

Fortnite Chapitre 3 – Saison 1 : quand commence-t-elle ?

Au moment où nous publions cette nouvelle, nous n’avons pas de date ou d’heure de début officielle pour la saison 1 du Battle Pass Fortnite Chapter 3. Cette information devrait être révélée après l’événement The End le 12/04/2021.

Fortnite Chapter 3 – Saison 1 : Spider-Man, The Foundation et Marcus Fénix et Kait Díaz arrivent en tant que skins

Dans la bande-annonce, nous pouvons voir que Spider-Man et The Foundation seront tous deux des skins du Battle Pass de la saison 1 de Fortnite Chapter 3. The Foundation serait également le skin secret de cette saison. Ces deux images de la bande-annonce le confirment :

Cette image confirme que Spider-Man est un skin Battle Pass

La Fondation serait le skin secret de la saison 1 de Fortnite Chapter 3

Nous avons des doutes sur Marcus Fénix et Kait Díaz. Ils apparaissent dans la bande-annonce, comme vous pouvez le voir sur cet instantané :

Marcus Fénix et Kait Díaz de la saga Gears of War sont les skins de la nouvelle saison de Fortnite

Le fait qu’ils n’apparaissent pas dans cette scène, sous forme de photo de groupe, vers la fin de la bande-annonce, nous fait penser qu’il pourrait s’agir de skins de magasin et non du Battle Pass :

Ni Marcus Fénix ni Kait Díaz ne sont dans cette scène, nous pensons donc qu’ils seraient des skins de magasin

Fortnite Chapitre 3 – Saison 1 : nouvelle île, nouvelles zones, nouvelle faune

Dans le trailer du Battle Pass de la saison 1 du chapitre 3 de Fortnite on peut voir que la nouvelle île est une version inversée de l’île du chapitre 2. D’où le nom de la nouvelle saison : Inversion.

La nouvelle île est une version « inversée » de l’île du chapitre 2 de Fortnite

Dans cette nouvelle île, nous pouvons également voir divers biomes, tels que la neige, les forêts et le retour du désert.

Le désert aride est l’un des biomes qui revient sur l’île

L’un des nouveaux domaines est le quartier Spider-Man. On peut visiter le Daily Bugle, le journal dans lequel travaille Peter Parker.

Le quartier de Spider-Man est l’une des nouvelles zones de la nouvelle île; nous pouvons visiter le Daily Bugle

Une autre des nouvelles zones est El Santuario, la maison de Los Siete.

Le Sanctuaire, demeure des Sept

Une autre nouveauté que l’on peut voir dans la bande-annonce est une sorte de dinosaure ou lézard géant que l’on pourrait apprivoiser pour monter dessus et l’utiliser comme moyen de transport, car il a fuité il y a plusieurs semaines.

L’énorme animal qui apparaît dans l’image pourrait être apprivoisé pour être utilisé comme monture

Fortnite Chapitre 3 – Saison 1 : nouvelles armes, objets et mécanismes de jeu

La saison 1 du Fortnite Chapter 3 Battle Pass apporte de nouvelles armes, objets et mécanismes de jeu. Le premier est la mécanique du glissement sur le sol ; Nous pouvons filmer pendant que nous le faisons, dans le plus pur style Vanquish.

Glisser au sol (et tirer pendant que nous le faisons) est une nouvelle mécanique de jeu

Une autre nouveauté qui attire l’attention est une physique renouvelée, nous comprenons qu’en raison de la transition du jeu vers Unreal Engine 5. À un moment donné de la bande-annonce, le joueur est vu en train de couper un arbre; le tronc abattu tombe contre un autre et le détruit.

Unreal Engine 5 arrive sur Fortnite, renouvelant son système physique

L’un des nouveaux objets semble être un distributeur de paille. On peut le ramasser et, lorsqu’il est lancé, il fait couler du sorbet à proximité, guérissant les joueurs qui l’entourent :

L’un des nouveaux objets semble être un distributeur de sorbet

Un autre nouvel objet ou mécanisme de jeu nous permet de nous déplacer sur scène en utilisant des toiles d’araignées comme Spider-Man :

Un nouvel objet nous permet de traverser la scène comme Spider-Man

Un nouvel élément est une tente qui peut être déployée et récupérée à volonté. De plus, il nous permet de stocker des objets à l’intérieur.

L’un des nouveaux objets est une tente que l’on peut déployer et ranger à volonté

Dernier point mais non le moindre : un autre objet appelé « Couronne de pouvoir » nous offre une sorte d’avantage, mais en retour, si un joueur est éliminé alors qu’il le porte, tous les membres du groupe meurent en même temps.

La nouvelle « Couronne de pouvoir » nous offre un avantage inconnu, mais si nous sommes éliminés en portant une, tous les joueurs de notre équipe mourront.

Source : Epic Games Poland, Fortnite Battle Royale, élaboration personnelle