Fortnite : Spider-Man, Marcus Fénix et The Foundation arrivent dans le jeu ; fuite de remorque

Un bug ou une fuite intentionnelle a provoqué la sortie anticipée de la bande-annonce de Fortnite Chapter 3 Season 1 Battle Pass. On y voit, en plus de la nouvelle île, des skins qui en feront partie, comme Spider-Man, Marcus Fénix et Kait Díaz de Gears of War et The Foundation. On vous dit tout ce qu’on sait à ce sujet juste ci-dessous :

Fortnite Chapter 3 Saison 1 : fuite de la bande-annonce du Battle Pass ; Spider-Man, Marcus Fénix, Kait Díaz et The Foundation arrivent sous forme de skins

L’arrivée de Spider-Man sur Fortnite est confirmée, et avec deux styles supplémentaires : Future Foundation (à gauche) et Venom Symbiote (à droite)

Vers 10h15 CET le samedi 4 décembre 2021, le compte YouTube d’Epic Games Poland a mis en ligne la bande-annonce de Fortnite Chapter 3 Season 1 Battle Pass avec une visibilité publique. Après quelques minutes, il a de nouveau été rendu privé, mais plusieurs utilisateurs (y compris nous-mêmes) ont pu arriver à l’heure et le récupérer. Vous pouvez voir la bande-annonce juste en dessous du premier paragraphe de cette news.

Marcus Fénix et Kait Díaz de la saga Gears of War sont les skins du Battle Pass de la nouvelle saison de Fortnite

Comme grandes nouveautés de la nouvelle saison de Fortnite, nous pouvons voir des skins tant attendus tels que Spider-Man et The Foundation, qui s’ajoutent à une autre collaboration inattendue avec Gears of War, avec Marcus Fénix et Kait Díaz comme nouveaux skins. Au moment où nous publions cette nouvelle, nous ne savons pas encore quand commencera la saison 1 du chapitre 3 de Fortnite. Nous attendons toujours l’événement El Fin qui se tiendra le 12/04/2021 à 22h05 CET.

Skin The Foundation vu dans l’onglet Battle Pass en jeu

Ensuite, nous passerons en revue toutes les nouvelles de la bande-annonce, dans l’ordre dans lequel elles ont été présentées, une par une :

La saison 1 de Fortnite Chapter 3 se déroule sur une nouvelle île.

La nouvelle île est une version inversée de l’île du chapitre 2 de Fortnite.

Le nom officiel de la saison 1 du chapitre 3 de Fortnite est Investissement.

Sur la nouvelle île, il y a des biomes de neige, de forêt et de désert.

Spider-Man est un skin du Battle Pass de la saison 1 du chapitre 3. Il a un geste qui est le mème du Spider-Man qui se pointe l’un vers l’autre. Il a deux styles supplémentaires: le costume blanc Future Foundation et le costume noir Venom Symbiote.

Marcus Fénix et Kait Díaz sont des skins du Battle Pass de la saison 1 du chapitre 3 de Fortnite.

Il y a une nouvelle mécanique de jeu qui nous permet de glisser sur le sol et de tirer en même temps.

Il existe une nouvelle mécanique de jeu qui nous permet de nous déplacer sur scène comme Spider-Man.

Il existe une nouvelle mécanique de jeu qui nous permet de déployer des tentes dans lesquelles stocker / collecter des objets tels que des armes.

Il y a un nouvel élément déroulant qui distribue de la paille à proximité.

Il y a un nouvel objet : la « Couronne de Victoire » ; Ce sont des couronnes qui nous donnent une sorte de pouvoir, mais si un joueur meurt en portant une, tous les membres de son équipe qui les portent meurent en même temps.

Une nouvelle zone de la carte s’appelle El Santuario, c’est la maison de Los Siete.

Une nouvelle zone sur la carte est le quartier de Spider-Man et comprend le Daily Bugle.

Il y a de nouveaux animaux sauvages comme d’énormes dinosaures.

Un nouveau mécanisme de jeu fait changer le temps, provoquant des tornades géantes.

Source : Epic Games Pologne