Syberia: The World Before a repoussé la sortie jusqu’en 2022; Libération

Syberia: The World Before est le quatrième et nouvel opus de l’une des franchises d’aventure graphique par excellence. Son arrivée était prévue pour le 10 décembre prochain sur PC (il fera de même sur consoles, mais il n’a pas encore de date de sortie), mais finalement il faudra patienter encore un peu : Microids a confirmé le retard du titre , dont la première aura lieu au cours des quatre premiers mois de 2022. Ci-dessous, nous vous proposons la déclaration de l’entreprise.

« Nous avons pris la décision de reporter le jeu, initialement prévu pour le 10 décembre, à l’année prochaine 2022. Nous pourrons bientôt partager plus d’informations sur la date de sortie exacte. Nous restons déterminés à lancer le meilleur jeu possible ; une aventure immersive qui vous transportera dans l’univers de Benoit Sokal. Nous sommes sûrs que les fans seront enthousiasmés par le prochain chapitre de la saga et, sans aucun doute, Syberia: The World Before sera l’un des grands épisodes de celui-ci ».

Syberia : The World Before, la dernière œuvre de Benoit Sokal

Il y a un peu plus de deux ans nous vous annoncions que Microids et Benoit Sokal, créateur de la saga, annonçaient ce nouvel opus. Comme vous le savez bien, Sokal est décédé en mai dernier, laissant un héritage de plus de 20 ans dans l’industrie du jeu vidéo. En 2022, grâce à l’aventure avec Dana Roze et Kate Walker dans laquelle les voyages dans le temps ne manqueront pas, nous aurons l’occasion de profiter de la dernière œuvre dans laquelle le créateur populaire a laissé sa marque.

Syberia : The World Before sera disponible sur PC durant les premiers mois de 2022. Son arrivée sur consoles (plateformes non précisées) est confirmée, même si pour le moment il n’y a pas de détails sur la date de sortie de ces versions.

Origine | Microides; via Gematsu