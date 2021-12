Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning reçoit une nouvelle extension près de 10 ans plus tard

Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning est la remasterisation du RPG dark fantasy qu’Electronic Arts – actuellement sous licence THQ Nordic – est sorti en février 2012. Près d’une décennie s’est écoulée depuis sa sortie sur PC, PS4 et Xbox 360, mais il n’a pas a pourtant dit son dernier mot : le 14 décembre, il recevra une nouvelle extension baptisée Fatesworn. De plus, le jeu de base permettra la mise à jour vers une nouvelle version répondant au nom de FATE Edition, qui comprend le titre ainsi que tout le contenu publié à ce jour. Voici sa bande annonce.

Tout dans Fatesworn

Kingdom of Amalur : Recokoning est un jeu très généreux en contenu ; offre un monde immense plein de secrets et des centaines de missions sont disponibles. Et il semble que cette nouvelle extension ne sera pas courte. La première chose à savoir est qu’une histoire inédite sera ajoutée après la fin de la guerre de cristal et se déroule dans la zone gelée de Mithros. Quant aux nouveautés jouables, le niveau du personnage dépassera le plafond que nous avions dans le jeu de base (50) et nous aurons la possibilité de nous équiper de nouvelles armes et armures. Bien entendu, les nouvelles missions principales et secondaires ne manqueront pas.

En ce qui concerne la carte que nous explorerons, nous traverserons des montagnes enneigées, des catacombes et nous entrerons dans Cronwhold, la ville du lac. De plus, l’une des surprises que l’on retrouvera dans Fatesworn réside dans sa bande originale, qui comprend désormais de nouvelles pièces de Grant Kirkhope, le compositeur légendaire qui a mis son talent au service de Banjo-Kazooie, Goldeneye 007, Donkey Kong 64, Perfect Dark and Mario + Lapins Crétins Kingdom Battle, entre autres.

Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning est disponible sur PC, PS5, PS4, Xbox Series X | S, Xbox One et Nintendo Switch. De son côté, l’extension Fatesworn arrive le 14 décembre au prix de 19,99 euros.

Origine | THQ Nordic sur YouTube