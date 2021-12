Le Summer Game Fest revient en 2022, plus d’infos aux Game Awards

En 2020, la pandémie de coronavirus a provoqué l’annulation de plusieurs événements de jeux vidéo où les entreprises ont présenté toutes leurs actualités pour les mois à venir, et le Summer Game Fest est né en conséquence. Cela consistait en une série de conférences numériques dans le but de montrer l’état du développement des futures versions, de nouvelles bandes-annonces, etc …, quelque chose qu’il a répété l’été dernier, et reviendra le 2022 suivant, comme ils l’ont confirmé à partir de le compte lui-même officiel Twitter de l’événement, nous convoquant au gala des Game Awards pour en savoir plus.

Ainsi, et sans être exclusif de la célébration de l’E3 2022, puisqu’il s’agit d’organisations différentes, cet événement estival nous permettra de jeter un second regard sur des jeux que nous verrons sûrement lors de la foire de Los Angeles. Cela dit, l’été 2022 reviendra chargé de rendez-vous pour les amateurs de jeux vidéo, avec le Summer Game Fest organisé par Geoff Keighley lui-même, qui est également en charge des The Game Awards.

À quoi s’attendre des Game Awards 2021

Le gala des Game Awards 2021 se tient à l’aube du jeudi 9 au vendredi 10, au cours duquel on peut s’attendre, comment pourrait-il en être autrement, une bonne poignée de grands jeux récompensés par les différents prix qui sont décernés. Rappelons que parmi les nominés pour le Jeu de l’année figurent It Takes Two, Metroid Dread, Deathloop, Ratchet & Clank : A Dimension Apart, Psychonauts 2 et Resident Evil Village, bien qu’il existe de nombreuses autres catégories.

Mais ce sera aussi un rendez-vous pour découvrir de nouvelles annonces. Keighley lui-même a déjà assuré que plus de la moitié de l’émission y sera consacrée, précisant également qu’il s’agit de jeux totalement inédits, encore à annoncer, dont un pour lequel ils travaillent depuis deux ans. En plus, il y aura la présence de célébrités comme Reggie Fils-Aime, ancien président de Nintendo America et habitué de l’événement – même une fois en dehors de Nintendo – ou la performance live du groupe Imagine Dragons.