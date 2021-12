Godfall : Challenger Edition sera également vendu séparément ; tout ce qui comprend

Nous vous avons récemment annoncé que Godfall Challenger Edition, le titre d’action développé par Counterplay Games, fait partie de la sélection PS Plus pour décembre 2021. C’est une édition qui laisse la campagne principale derrière elle pour proposer directement du contenu de fin de partie, nous permettant de profiter du plus grands défis aux commandes d’un personnage au plus haut niveau. Cette version, qui sera disponible pour PC, PS5 et PS4, peut également être achetée séparément.

Godfall Challenger Edition : Première gratuite sur Epic Games Store

Selon les médias Eurogamer, Godfall Challenger Edition fera ses débuts gratuitement sur Epic Games Store entre le 9 et le 16 décembre. Par la suite, le titre sera au prix de 14,99 $. Nous devrons attendre pour connaître les prix dans d’autres magasins et territoires.

Quel contenu comprend cette édition ?

La première chose qu’ils ont voulu préciser de Counterplay Games est que « ce n’est pas une démo », mais une édition raccourcie que nous pouvons obtenir à un prix réduit, mais que comprend-elle exactement ? Comme vous le savez, il s’agit de contenus auxquels nous n’avons pu accéder qu’en phase finale, et dont nous pouvons désormais profiter directement grâce à la possibilité de jouer avec un personnage de haut niveau. Voici tous les détails.

Porteur de Lumière : « Une bataille contre les ténèbres qui menace d’éteindre la lumière des royaumes d’Aprion. Les joueurs qui souhaitent le préserver à travers des cauchemars sélectionnés recevront des récompenses toujours plus importantes et feront face à des hordes de plus en plus difficiles jusqu’à ce que le Cœur des Ténèbres soit banni dans une bataille finale épique. »

Pierres de rêve : « Participez à des rencontres aléatoires en revivant les souvenirs d’Orin et gagnez des récompenses uniques à chaque fois que vous jouez. Les malédictions accordées à la soi-disant équipe maudite peuvent être supprimées en terminant des défis dans Dreamstones. «

Tour des Épreuves : « Mettez vos compétences à l’épreuve dans une ascension difficile jusqu’au sommet de la tour, distribuez des bénédictions et affrontez des boss féroces en cours de route à la poursuite d’un butin juteux. »

Godfall est disponible sur PC, PS5 et PS4. Quant à la version Challenger Edition, elle est incluse dans les jeux PS Plus de décembre et pourra bientôt être achetée indépendamment, sans avoir à posséder le titre de base pour jouer.

Origine | Eurogamer