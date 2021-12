FIFA 22 : Equipe de la phase de groupes avec Cristiano Ronaldo, Salah, Lewandowski…

La fase de grupos de la Liga de Campeones y el resto de competiciones europeas está a punto de terminar, ya partir de ayer viernes, junto con el TOTW, podemos encontrar en sobres de Ultimate Team de FIFA 22 una serie de jugadores entre lo más granado de cette. Ainsi, la nouvelle collection Group Stage Team est désormais disponible, parmi lesquelles figurent des joueurs de la stature de Cristiano Ronaldo, Mohamed Salah ou Robert Lewandowski, parmi tant d’autres.

Les championnes 👏 L’équipe de la phase de groupes est là. Mises à jour permanentes mettant en évidence certains des meilleurs de la phase de groupes de la #UCL, la #UEL et la #UECL jusqu’ici#FUT # FIFA22 pic.twitter.com/BrGQq41AgG – EA SPORTS FIFA ESP (@EASPORTSEsp) 3 décembre 2021

Le meilleur de la Ligue des Champions et autres compétitions

Comme rien n’est mentionné sur la première équipe et compte tenu de la catégorie de joueurs inclus dans cette collection, il faut s’attendre à ce que nous n’ayons pas une hypothétique deuxième équipe vendredi prochain, même si comme d’habitude, il est probable que demain dimanche s’ajouteront trois plus de cartes à ce lot. En ce moment, voici les joueurs que l’on peut trouver dans les packs si on est chanceux :

Robert Lewandowski, Bayern Munich, 93 ans

Mohamed Salah, Liverpool, 92 ans

Cristiano Ronaldo, Manchester United, 92

Gianluigi Donnarumma, PSG, 90 ans

Marquinhos, PSG, 89 ans

Joao Cancelo, Manchester City, 89

Leroy Sané, Bayern Munich, 88

Christopher Nkunku, RB Leipzig, 88

Federico Chiesa, Juventus, 87 ans

Andreas Christensen, Chelsea, 87 ans

Vinicius Jr., Real Madrid, 86 ans

Tiago Djalo, Lille, 85

Said Bnrhama, West Ham United, 85 ans

Erik Botheim, Bodo / Glimt, 83

Aussi, comme d’habitude, nous avons la possibilité d’obtenir d’autres joueurs de la collection via des défis ou SBC. Dans le premier cas, la carte free to play est Victor Osimhen, l’attaquant nigérian de Naples, que l’on peut obtenir en jouant des matchs et en réalisant des objectifs dans le cadre de la directive Masterpiece amicale avec des joueurs de la Serie A italienne. En revanche, on peut aussi compléter le SBC de l’attaquant ivoirien de l’Ajax, Sébastien Haller.