PlayStation prévoit un service pour gérer le Xbox Game Pass, selon Bloomberg

Spartacus est le nom de code du nouveau service d’abonnement prévu par PlayStation pour PS4 et PS5. C’est ce qu’assure le journaliste Jason Schreier, qui a souligné dans un article de Blooomberg que des sources proches de Sony ont confirmé cette manœuvre, destinée à concurrencer le Xbox Game Pass, le service de Microsoft. Ce support de communication a examiné les documents qui certifient la véracité de l’information.

Selon Schreier, le service permettra aux utilisateurs de PlayStation de payer une redevance mensuelle pour accéder à un catalogue de jeux, à la fois modernes et vintage. La source a tenu à rester anonyme car elle n’est pas autorisée à s’exprimer sur ces sujets avec la presse, alors que Sony n’a pas encore répondu aux questions du journaliste.

Quant aux plates-formes sur lesquelles elle sera disponible, Bloomberg soutient qu’il pourrait s’agir de la PS4, car elle compte plus de 116 millions d’unités vendues, tandis que la PS5 est toujours aux prises avec une pénurie de semi-conducteurs, ce qui a provoqué un ralentissement notable de la production. En fait, aujourd’hui, il n’est pas possible d’acheter la machine normalement sur aucun des marchés.

SCOOP : Sony prévoit un nouveau service d’abonnement, nommé Spartacus, pour prendre en charge le Xbox Game Pass. Il est présenté comme un service à trois niveaux qui fusionnera PlayStation Now et PlayStation Plus. Le niveau le plus élevé pourrait inclure les jeux PS1 / PS2 / PSP https://t.co/rz5tC3ExcR -Jason Schreier (@jasonschreier) 3 décembre 2021

Quand est-il publié ? Plus de détails.

Le lancement devrait avoir lieu au printemps, date à laquelle, selon ces sources, les services PlayStation Plus et PlayStation Now fusionneront. Le premier est un abonnement qui donne accès à certains jeux mensuels gratuits, mais surtout, aux modalités en ligne des titres. PS Now, en revanche, est une bibliothèque de jeux, qui peuvent être téléchargés (selon les cas) ou appréciés en streaming.

Les plans Spartacus ne sont pas fermés et peuvent varier, mais les documents auxquels vous avez eu accès font référence à trois options : la première reprend les avantages actuels de PlayStation Plus, tandis que la seconde ajoute plus de catalogue de PS4 et bientôt de PS5. Le troisième proposera des démos étendues, des jeux en streaming et une bibliothèque de classiques de PSX, PS3, PSP. Rien n’a été dit sur la PS Vita, un ordinateur portable qui s’est vendu bien en deçà des attentes.

Dans un tweet ultérieur, le journaliste a souligné que le sceau PlayStation Plus est susceptible de rester. Il a également demandé la prudence, car il a assuré qu’il n’est pas prévu que les nouveaux jeux de la marque arrivent du jour 1 au service.

Origine | Bloomberg