App Store Awards 2021 : tous les gagnants des meilleurs jeux et applications de 2021

Comme d’habitude année après année, Apple célèbre sa cérémonie de remise des prix des meilleurs jeux et applications de l’année avec les soi-disant App Store Awards 2021, une initiative qui récompense les applications les plus intéressantes apparues au cours des douze derniers mois qui méritent reconnaissance pour une partie de la société Cupertino. Et dans le domaine des jeux vidéo, ils ont cette fois remporté des titres tels que Fantasian, League of Legends : Wild Rift, Myst ou Marvel Future Revolution, entre autres.

Tous les gagnants des App Store Awards 2021

Ainsi, Apple a distribué les 10 prix des App Store Awards 2021 dans deux catégories, soit pour les meilleures applications et les meilleurs jeux de l’année, distribués pour chaque plateforme ou système d’exploitation de la plateforme. Les gagnants sont :

Les meilleurs jeux vidéo de 2021

Jeu iPhone de l’année : ‌League of Legends : Wild Rift par Riot Games.

Jeu IPad de l’année : ‌MARVEL Future Revolution par Netmarble Corporation.

Jeu Mac de l’année : Myst par Cyan.

Jeu Apple TV de l’année : Space Marshals 3 par Pixelbite.

Jeu d’arcade Apple de l’année : Mistwalker’s Fantasian.

Meilleures applications de 2021

Application iPhone de l’année : Toca Life World par Toca Boca.

Application iPad de l’année : LumaFusion par LumaTouch.

Application Mac de l’année : Création par Luki Labs Limited.

Application Apple TV de l’année : DAZN par DAZN Group.

Application Apple Watch de l’année : Carrot Weather par Grailr.

D’autre part, Apple a voulu récompenser 5 autres applications et jeux qui ont mérité une reconnaissance pour leur trajectoire et leur popularité sur la plateforme, en plus de « favoriser un profond sentiment d’unité », selon les mots de Tim Cook, directeur d’Apple ; les gagnants supplémentaires sont :

Among Us par Innersloth.

Bumble par Bumble Inc.

Canva par Canva.

EatOkra par Anthony Edwards Jr. et Janique Edwards.

Peanut par Peanut App Limited.

