Chasseurs de fantômes : Au-delà | Y a-t-il une scène après le générique ?

La famille Splenger n’a même pas l’argent pour payer le loyer, alors tous sont obligés de faire leurs valises et de quitter la maison. Ton destin? La maison de son grand-père dans une ville perdue aux États-Unis. Tout le monde ignore qu’Egon Splenger était en fait l’un des chasseurs de fantômes mythiques. Réalité lunatique ou fiction ? Ils le découvriront au cours du nouveau film, Ghostbusters: Beyond. Dernièrement, il n’y a pratiquement aucun film sans scène post-crédit, est-ce que la même chose se passe ici ?

Ghostbusters : Beyond a-t-il une scène post-crédit ?

et, la nouvelle production basée sur la saga emblématique des années 80 a une petite séquence à la fin, nous vous recommandons donc de ne continuer à lire que si vous voulez découvrir le secret qu’elle cache. Vous n’avez pas peur des spoilers ? Ensuite, vous pouvez continuer, mais ne dites pas que nous n’avons pas prévenu auparavant.

La scène met en vedette deux personnages légendaires qui reviennent dans le film tant d’années plus tard. Nous voyons à l’écran Bill Murray dans le rôle de Peter Venkman et Sigourney Weaver dans le rôle de Dana Barrett Venkmann. La femme a des cartes dans ses mains et demande à Peter de lui dire quel symbole il a dessus, sans le voir. Il semble que le vieux chasseur de fantômes ait tout bien compris et possède un pouvoir étrange, mais en réalité, il triche. Puisqu’un mécanisme a été attaché à ses mains, Dana peut lui lancer de petites crampes. Et sans aucun doute !

Ghostbusters: Beyond a atteint les théâtres et peut être vu à partir du 3 décembre. Plus de vingt ans se sont écoulés depuis les événements des deux premiers films (le précédent a été commodément ignoré), de sorte que les héritiers d’Egon devront percer le vrai secret de sa famille, étroitement lié à celui de la ville où ils sont allés. .. arrête.