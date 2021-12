Journées de jeu gratuit Xbox : Rainbow Six Siege, Nightcall et plus

Comme chaque week-end, les Xbox Free Play Days proposent une variété de titres accessibles sans frais supplémentaires pendant une période limitée. Du 3 au 6 décembre à 09h00 (CET), les utilisateurs de Xbox Live Gold et Xbox Game Pass Ultimate pourront jouer à Rainbow Six Siege, Night Call et Rims Racing.

Que sont les jours de jeu gratuit ?

Vous devez prendre en compte plusieurs considérations lors de la saisie des titres dans le cadre de cette promotion. Vous n’aurez aucune restriction de contenu pendant cette période et toutes les réalisations que vous débloquerez resteront liées à jamais sur votre profil. Si vous décidez de sauter le pas et de l’acheter, vous pouvez également continuer le jeu là où vous l’aviez laissé.

Vous avez jusqu’à la date précisée au premier alinéa pour en profiter. Vous pouvez y accéder directement depuis la section Gold sur l’écran d’accueil de votre Xbox One et Xbox Series X | S. Si vous préférez, vous pouvez les télécharger depuis votre profil dans le Microsoft Store. Au cours des mêmes jours, vous en verrez certains avec des remises en dessous de leur prix habituel.

Ensuite, nous vous laissons avec eux :

À propos de Night Call, nous avons dit dans notre analyse qu’il s’agit « d’un jeu sobre et élégant qui ne nécessite pratiquement aucun type d’interface pour avoir un impact. Son style et son design respirent la qualité dans le plus pur style d’une bande dessinée de roman noir. Leur histoire est intéressante et la façon dont ils la développent nous fait ressentir une tension constante, qui grandit au fur et à mesure que l’histoire atteint son paroxysme ». Vous pouvez lire le texte intégral ici.

Source : Xbox Wire