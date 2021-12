Naughty Dog et d’autres studios se souviennent de Jak & Daxter à l’occasion de leur 20e anniversaire

L’année 2021 marque le 35e anniversaire de The Legend of Zelda et Metroid, le 30e anniversaire de Sonic et le 20e anniversaire de Xbox et Halo. L’un des couples les plus drôles du jeu vidéo souffle également une vingtaine de bougies, nul autre que Jak & Daxter. Pour fêter cet événement, son studio créateur (Naughty Dog) et d’autres développeurs ont rappelé le projet sur le blog officiel PlayStation.

« Ce que j’ai le plus appris, c’est le défi de concevoir un monde ouvert sans utiliser les temps de chargement », a déclaré Evan Wells, co-président de Naughty Dog. « Dès le début, nous nous sommes fixé pour objectif de concevoir un monde, pas des niveaux comme nous l’avons fait avec Crash. » Comme il le commente, ils ont établi comme règle que « s’il pouvait être vu, il pouvait être atteint en marchant (ou en naviguant ou en volant !). Le gérant rappelle que lorsqu’on arrive dans un bâtiment ou une grotte, on peut visiter l’intérieur, donc ces espaces « devaient s’intégrer dans l’espace que pouvait avoir l’extérieur ». Spoiler, « ce n’était pas facile. »

Charlotte Francis, artiste technique senior, se dit très enthousiasmée par la physique qu’ils avaient réussi à mettre en œuvre « sur le pont de singe », car il y avait des cordes dans Crash Bandicoot « , » mais ils n’avaient pas de physique. » Les développeurs se sont amusés à sauter encore et encore sur le pont, s’émerveillant de sa réaction.

Ce que pensent les autres études

Bend Studio, créateurs du récent Days Gone, a également son mot à dire sur Jak & Daxter. Darren Chisum, directeur des ingénieurs, dit que lorsque le jeu a été mis en vente, c’était très surprenant. « Les graphismes étaient parmi les meilleurs de leur époque, ce qui permettait de jouer sur de longues échelles de terrain sans temps de chargement. De plus, c’était très amusant. Jak avait une tonne d’options de combat et Daxter était le soulagement comique. »

Insomniac Games a toujours formé un drôle de couple avec Naughty Dog, mais désormais ils se retrouvent sous le même toit, celui des PlayStation Studios. « Enfant, j’étais émerveillé par le monde que Naughty Dog avait créé : l’humour et l’histoire vibrante », déclare Aaron Jason Espinoza, Senior Community Manager. « C’est une saga qui a noué des amitiés durables et m’a rapproché de la communauté PlayStation. »

Heather Finley, du service qualité, n’oublie pas qu’elle a joué le titre chez sa grand-mère quand elle était petite. «Je me souviens qu’il n’avait une console que pour notre visite. Jak et Daxter : The Precursor Legacy est l’un des jeux que j’ai apprécié pendant des heures. » Il ajoute que c’est le premier jeu qu’il considère comme son favori. « J’ai même mentionné Jak & Daxter dans mon interview [laboral] avec Insomniac, car cela a eu un impact énorme sur ma vie et mon amour des jeux vidéo. Je n’aurais jamais pensé travailler aux côtés d’une entreprise aussi emblématique, mais c’est un rêve devenu réalité ».

Les studios japonais de Sony ont également eu leur mot à dire. Nicolas Doucet, réalisateur chez Team Asobi, souligne la similitude des animations avec les films Disney, ainsi que la drôle de relation entre les deux protagonistes. « Comme cela a toujours été avec les productions de Naughty Dog, cela avait l’air incroyable et jouait tout aussi bien. » En fait, il le considère comme un précurseur du reste des travaux du développeur.

Thomas Puha, directeur des communications pour Remedy Entertainment, dit qu’il se souvient avoir regardé la démo de l’E3 2021 : « C’était la première fois que j’expérimentais un monde ouvert avec un tel niveau de fidélité et de personnalité. » De même, David McDonald de Firesprite a été agréablement surpris par les graphismes et le manque de temps de chargement. Richard Brazier, du même studio, applaudit le niveau de détail des deux protagonistes de l’aventure.

Naughty Dog a récemment déclaré qu’il n’y avait pas de nouveau Jak & Daxters en développement, bien que le studio souhaite le faire à l’avenir.

