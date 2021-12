Take-Two dénonce Hazelight car le nom It Takes Two est similaire au sien

Take-Two Interactive, l’éditeur de Rockstar Games et de 2K Games, a déposé une plainte contre Hazelight Studios pour violation présumée du droit d’auteur dans l’utilisation de sa marque. L’entreprise nord-américaine estime que le titre coopératif dirigé par Josef Fares, It Takes Two, porte un nom très similaire à celui de son entreprise.

Dans une déclaration envoyée à Eurogamer, un représentant de Hazelight a déclaré que le studio « ne peut pas commenter les différends en cours », mais le développeur « espère que cela sera résolu » d’une manière ou d’une autre. Cependant, il convient de noter que selon l’Office des brevets des États-Unis, le studio a abandonné la marque It Takes Two. On ne sait pas s’ils seront obligés de changer le nom du jeu.

Demande d’abandon de marque.

Ce n’est ni le premier ni le dernier : la stratégie Take-Two

Eurogamer rappelle que Take Two a joué dans de nombreux mouvements à cet égard au fil des ans. Le géant américain a pris des mesures contre les noms qui contiennent des mots comme rockstar, social club, civilisation, etc. La société chinoise Starrocks le sait bien, ainsi que les petites entreprises, toutes sous le feu des projecteurs pour la même raison. Les médias britanniques incluent également le cas de Rockstar Axe Throwing, une société basée en Floride et spécialisée dans les haches, qui a tenté de traiter ces plaintes.

Richard Hoeg, un avocat de l’industrie du jeu vidéo, a révélé que Take-Two avait déposé au moins 25 demandes de ce type au cours des trois derniers mois, un chiffre que la plupart des sociétés de jeux vidéo mettent 6 ou 7 ans à atteindre. « Elle est très, très agressive. »

It Takes Two est un jeu vidéo d’action-aventure qui fonde son gameplay sur l’élément coopératif. Ensemble, les deux protagonistes doivent relever des défis, résoudre des énigmes et revenir à la normale. Et qu’est-ce qui est normal pour eux ? Celle d’un couple sur le point de divorcer. Cependant, transformées en petites poupées de chiffon, elles devront tout faire pour survivre dans leur propre maison.

Le titre, disponible sur Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, PS4 et PS5, fait partie des nominés pour le meilleur jeu de l’année aux Game Awards 2021.

Origine | Eurogamer