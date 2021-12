Steam Deck montre son emballage final; c’est le premier déballage

Valve montre au public à quoi ressemblera l’emballage dans les versions commerciales du Steam Deck. Quelques mois après son lancement officiel sur le marché, l’ordinateur portable des créateurs de Half-Life et Portal révèle ce que les joueurs trouveront dans le package une fois leur appareil reçu.

Déballage du premier Steam Deck

« Nous avons récemment terminé nos essais de validation de conception (DV) pour le Steam Deck et utiliserons les unités produites pour des tests supplémentaires et comme kits de développement », commence Valve dans un communiqué. « Le DV est le dernier prototype avant la production finale et comprend des améliorations par rapport à la version EV2. Il y aura également d’autres changements mineurs dans le produit final. »

Parmi ces tests figure la conception de l’emballage. « L’une des principales différences entre ces prototypes et les précédents (EV2) est que nous testons maintenant notre design d’emballage. Alors avant de commencer à les envoyer aux développeurs, nous voulions offrir un aperçu du packaging final que les clients verront en février », soulignent-ils.

Comme vous pouvez le voir sur les images, l’extérieur de la boîte est simple, et fait un clin d’œil aux cubes compagnons de la saga Portal. Une fois ouvert, nous trouvons des endroits pour l’utiliser en plusieurs langues, ainsi qu’une carte qui vous indique comment brancher votre Steam Deck à la lumière.

En retirant cette carte, deux éléments apparaissent. Sur le côté droit se trouve la console à l’intérieur du boîtier. La housse et le modèle choisi correspondent aux versions 64 Go et 256 Go. Rappelons que la dernière version, la 516 Go, comprend un écran antireflet « premium » et une housse de transport exclusive, en plus d’autres bonus numériques. A côté se trouve une petite boîte où l’alimentation ira pour charger la batterie. De Valve, ils soulignent que la sortie « sera adéquate pour votre région ».

Rappelons que les premières réservations Steam Deck seront commercialisées à partir de février 2022.

Source : Vanne