Jeux gratuits et à vendre pour ce week-end : Rainbow Six Siege, Dead by Daylight et plus

Nouveau week-end, nouvelle grille de jeux gratuits et d’offres. On vous dit tout ce qui sera à portée de main sur les principales plateformes durant les 3 et 5 décembre. Que vous soyez sur PlayStation, Xbox, Nintendo Switch ou PC, les entreprises proposent de succulentes promotions avant la fin de la semaine.

Rainbow Six Siege pour PlayStation, Xbox, PC et Stadia

Ubisoft est de retour pour un autre week-end avec un nouveau jeu gratuit. Cette fois, l’élu est Rainbow Six Siege, le jeu de tir compétitif leader de la société française. Entre le 2 et le 6 décembre, vous pouvez y jouer sans restrictions sur une variété de plateformes. Abonnement Xbox Live Gold requis sur les systèmes Xbox.

Dead by Deadlight et While True Learn pour PC

L’Epic Games Store continue de soutenir sa promotion hebdomadaire de jeux gratuits. Cette fois c’est au tour de deux jeux : Dead by Deadlight et While True Learn. Les deux titres engraisseront votre bibliothèque sur la plate-forme ; Vous avez jusqu’au 9 décembre 17h00 pour vous les procurer.

Abonnements

Prime Gaming a confirmé les titres sélectionnés pour l’abonnement au cours du mois de décembre 2021. Need for Speed ​​​​Hot Pursuit Remastered et Football Manager 2021 sont les points forts. Le couple est rejoint par sept autres jeux que vous pouvez réclamer si vous êtes inscrit. Cliquez sur ce lien pour les connaître tous.

D’autre part, les Xbox Free Game Days permettent aux utilisateurs Gold ou Xbox Game Pass Ultimate d’accéder à trois titres pour une durée limitée. Rainbow Six Siege est rejoint par Rims Racing et Night Call. Tous les progrès que vous faites sur eux seront enregistrés dans votre profil.

Offres les plus remarquables

Playstation

Xbox (avec Gold)

