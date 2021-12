Doctor Strange dans le multivers de la folie : premier regard sur Scarlet Witch et América Chávez

Les indices continuent d’arriver sur les personnages qui apparaîtront dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness, l’un des prochains films de Marvel Studios qui sortira en 2022. A tel point qu’après un premier art officiel dans le plus pur style comique d’un quelques mois ou du merchandising récemment apparu avec Doctor Strange et le prétendu méchant, un nouvel ensemble LEGO basé sur ledit film est maintenant apparu qui nous permet de voir pour la première fois l’apparence de ses principaux protagonistes, ainsi que le prétendu méchant du film , ou al moins l’un d’eux.

De nouveaux indices sur Doctor Strange 2

Ainsi, ce nouvel ensemble LEGO fait avancer l’apparition du Docteur Strange (Benedict Cumberbatch), Wong, (Benedict Wong), América Chávez (Xochitl Gómez) et Scarlet Witch (Elizabeth Olsen), tous situés dans un coin de la boîte avec leur vrai regard. D’autre part, l’image principale de la boîte nous montre le docteur Strange, Wong et America Chavez se battant contre un être multiversal avec des tentacules et un grand œil central, Gargantos, tous, maintenant, au format LEGO.

L’ensemble LEGO lui-même offre une description officielle : « Gargantos, le monstre borgne géant, voit le docteur Strange, Wong et América Chávez et se tord avec ses longs tentacules verts vers les trois héros. Les pouvoirs spéciaux et les armes de l’équipe seront-ils suffisants pour vaincre le monstre, ou seront-ils empêtrés dans les tentacules ? Vous seul pouvez décider ».

Par curiosité, jusqu’à présent, il était indiqué que le méchant était Shuma Gorath, une autre créature très similaire à Gargantos; rappelons que Gargantos est directement lié à l’univers sous-marin de Namor. Y aura-t-il une sorte de connexion avec le royaume sous-marin d’Atlantis ?

Docteur étrange dans le multivers de la folie sortira en salles le 6 mai 2022 à la suite des derniers changements dans le calendrier de sortie de Disney.

