Spider-Man No Way Home: De nouvelles affiches individuelles choquantes de méchants

Spider-Man No Way Home, le nouveau et très attendu film du super-héros araignée de Marvel Studios et Sony Pictures, continue avec sa machinerie promotionnelle à plein régime avec toutes sortes de supports publicitaires, des bandes-annonces aux spots à court terme, en passant par un multitude d’affiches avec plusieurs de ses protagonistes. Bien que vient maintenant le temps des méchants du film; et c’est que les responsables ont partagé les affiches individuelles de trois de ses principaux antagonistes. Et les images ne pourraient pas être plus choquantes.

Nouvelle affiche de film au format IMAX

Ainsi, jusqu’à trois affiches individuelles des méchants du film ont été distribuées, une dédiée au Docteur Octopus, une autre au Bouffon Vert et une troisième à la nouvelle version d’Electro, en attendant d’avoir les affiches individuelles du Lézard et du Sandman. . Quoi qu’il en soit, ce sont trois images qui nous laissent des gros plans de chacune d’elles dans les moindres détails, toutes les trois avec Spider-Man de Tom Holland sur le dos.

Au-delà des nouveaux gros plans de Doc Ock et du Bouffon vert des films Spider-Man de Tobey Maguire, grâce à l’affiche Electro, il semble qu’il soit confirmé que le réacteur Arc d’Iron Man se retrouve entre les mains du personnage joué à nouveau par Jamie Foxx , avec une version d’Electro très différente de celle que nous avons vue dans The Amazing Spider-Man 2.

Avec les affiches des méchants, nous avons également d’autres images promotionnelles du film, dans ce cas, de la version IMAX, avec Spider-Man portant l’Iron Spider avec un arrière-plan qui semble indiquer la distorsion de la réalité à portée de main du Docteur Strange. Spider-Man No Way Home sort en salles en Espagne le 16 décembre 2021.

Origine | Le Direct