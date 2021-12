Venom 2 révèle une scène supprimée : qu’est-il arrivé aux poulets d’Eddie ?

Cette nouvelle contient des spoilers / spoilers pour Venom: There Will Be Carnage.

Venom: There Will Be Carnage a été l’un des plus gros succès au box-office de l’industrie cinématographique depuis le début de la pandémie. Sony Pictures a publié en octobre dernier ce nouvel opus dirigé par Andy Serkis, une suite à l’œuvre originale de 2018 dans laquelle Eddie Brock et le Symbiote nous ont laissé des scènes mémorables. Cependant, à la fin du film, nous ne savions pas ce qui était arrivé aux poulets d’Eddie Brock – dont nous nous souvenons qu’ils sont l’aliment de base de Venom. Une nouvelle scène supprimée à laquelle Collider a pu accéder révèle ce qui s’est réellement passé.

Cette scène a été supprimée des images originales de Venom: There Will Be Carnage, qui dure exactement 90 minutes; Mais comme d’habitude des mois plus tard, ce qui, en raison de circonstances différentes, a été laissé de côté dans le film est révélé. Dans le film, Eddie décide de ramener des poulets à la maison afin que Venom puisse réprimer son envie d’engloutir des cerveaux humains. Telle est l’affection qu’ils portent à deux d’entre eux qu’ils leur donnent un nom et deviennent des animaux de compagnie : Sonny et Cher, en l’honneur du duo musical.

Venom : There Will Be Carnage, le destin de Sonny et Cher

Dans cette nouvelle scène – se déroulant juste au moment où Eddie et Venom sont temporairement séparés – nous voyons Eddie essayer de restaurer son appartement endommagé et laisser les deux poulets dans un parc, à côté d’une statue du romancier Français Miguel de Cervantes : » cela n’allait jamais travail », reconnaît-il.

Tout le contenu bonus de Venom : There Will Be Carnage sera disponible dans son intégralité dès la sortie du film sur Blu-Ray le 14 décembre. Compte tenu de ce qui se passe dans la scène post-crédit, où il est confirmé que Venom fait partie du même univers que Spider-Man de l’univers cinématographique Marvel, les fans se demandent si nous verrons d’une manière ou d’une autre Venom dans Spider-Man: No Way Home, qui ouvre dans le monde entier ce 16 décembre.

