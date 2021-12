Les Game Awards confirment Reggie Fils-Aime : « Ça va être légendaire »

Reggie Fils-Aime, l’ancien président de Nintendo of America, fera partie de la liste des invités aux Game Awards 2021. Il ne reste que quelques jours pour célébrer le gala de récompenses le plus médiatique du secteur du jeu vidéo, l’organisation a confirmé que l’illustre manager, icône de Nintendo en Occident durant ses quinze années aux commandes de la division nord-américaine du grand N, répète l’un des présentateurs de l’événement.

Cela peut vous intéresser :

Si il y a quelques jours on apprenait que Sting interprétera une chanson d’Arcane, la nouvelle série Netflix basée sur l’univers League of Legends, ou que Simu Liu, un acteur qui incarne Shang-Chi dans l’univers cinématographique Marvel, présentera l’un des aux récompenses du gala, Reggie Fils-Aimé s’ajoute désormais au casting de personnalités éminentes du monde du spectacle.

Parce qu’aux Game Awards, non seulement des visages reconnaissables de l’industrie du jeu vidéo sont invités, mais aussi du cinéma, de la musique, de la télévision et d’autres formes culturelles. Reggie, dans un message partagé sur le réseau social Twitter, assure que l’événement « va être légendaire », bien qu’il n’ait pas précisé à quoi il fait référence. Il faut dire que Nintendo n’a ni confirmé ni glissé la présence de la suite de The Legend of Zelda : Breath of the Wild, qui après avoir été montrée à l’E3 et confirmé sa première en 2022 est toujours dans le secret le plus total.

Le gala des Game Awards 2021 aura lieu dans la nuit du 9 au 10 décembre

Les Game Awards auront lieu aux premières heures du 9 au 10 décembre, plus précisément à partir de 01h00 (CET), heure péninsulaire en Espagne, alors que nous sommes le vendredi 10 décembre dans notre pays ; dans l’après-midi du jeudi 9 décembre en Amérique latine.

Les titres nominés pour le jeu de l’année (GOTY) sont : Resident Evil Village, Psychonauts 2, Ratchet & Clank : A Dimension Apart, Metroid Dread, It Takes Two et Deathloop.

Origine | Reggie fils-aime (Twitter)