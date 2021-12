Spider-Man : No Way Home présente un nouveau clip avec des séquences Electro inédites

L’anticipation de Spider-Man: No Way Home est palpable dans l’air. Le nouveau film sur chenilles murales de l’univers cinématographique Marvel de Sony Pictures bat des records de ventes de billets anticipées, ce qui ne peut que signifier que nous examinons le film le plus attendu de l’année. Et oui, de nombreux cinémas à travers le monde proposeront la nouvelle expertise de Tom Holland dans le rôle de Peter Parker en IMAX, dont le compte Twitter officiel nous a désormais montré un nouveau clip de 30 secondes avec des séquences inédites.

Cela peut vous intéresser :

Les cinémas IMAX qui projettent Spider-Man: No Way Home (l’Espagne fait partie des pays qui comptent plusieurs cinémas) vous permettent de profiter de l’expérience avec 26% d’image en plus à l’écran grâce à leur format de projection cinématographique étendu.

Comme nous le voyons dans le clip, bien que les séquences que nous avons vues dans les deux bandes-annonces publiées jusqu’à présent se répètent, Electro occupe le devant de la scène avec Jamie Foxx avec style. Cette fois, contrairement à The Amazing Spider-Man, il abandonne ce bleu électrique que les fans aimaient si peu et adopte une caractérisation plus proche du traditionnel, laissant son visage exposé.

Le film mettra en vedette des méchants dont nous nous souvenons des œuvres de Sam Raimi (les trois films originaux avec Tobey Maguire); et d’autres de Marc Webb’s, The Amazing Spider-Man (Andrew Garfield), comme Doctor Octopus, Sandman, Green Goblin, Electro lui-même, Lizard…

Spider-Man: No Way Home ne sortira en salles que le 16 décembre

Spider-Man : No Way Home est le troisième opus du super-héros le plus apprécié d’aujourd’hui ; Bien que cette semaine, il ait été confirmé que nous aurons au moins trois autres films du personnage dans l’univers cinématographique Marvel.

Le film est à nouveau réalisé par Jon Watts (Spider-Man : Homecoming, Spider-Man : Far From Home), accompagné au casting du populaire Tom Holland – qui est aussi Nathan Drake dans Uncharted de Sony Pictures – en tant qu’homme. spider, rejoint par l’artiste Zendaya, Benedict Cumberbatch, Jon Favreau, Jacob Batalon et Marisa Tomei.

Origine | IMAX; via ScreenRant