Fuite de The Matrix Awakens, une expérience mystérieuse basée sur Unreal Engine 5 pour PS5

Matrix Resurrections, le quatrième volet de la célèbre saga cinématographique Matrix, sortira en salles dans seulement trois semaines et l’attente pour le nouveau film de Keanu Reeves grandit à chaque instant. À tel point que nous avons récemment pu profiter d’un nouveau teaser, bien que des alarmes aient été déclenchées ces dernières heures par l’apparition mystérieuse d’une application dans le PS5 PS Store sous le nom de The Matrix Awakens : An Unreal Engine 5 Experience.

Nouveau et mystérieux contenu Matrix pour PS5

Ainsi, rien en rapport avec cette supposée expérience virtuelle baptisée The Matrix Awakens n’a encore été officiellement annoncé ; et c’est qu’on ne connaît pratiquement aucun détail de cette nouvelle application qui viendra vraisemblablement sur PS5 en tant qu’expérience basée sur Unreal Engine 5, la version la plus récente et la plus puissante du célèbre moteur graphique Epic Games.

Au-delà de ces données, on ne sait rien d’autre sur The Matrix Awakens, en plus d’une sorte d’illustration promotionnelle qui nous montre la ligne d’horizon d’une ville avec le logo et les caractéristiques typiques de la franchise sous forme de couleurs verdâtres et de lignes de code autour ça. .

Quoi qu’il en soit, on ne sait pas s’il s’agit d’un projet mineur lié à la première de The Matrix Resurrections ou s’il s’agit vraiment du prélude à un projet plus ambitieux. Nous devrons attendre les prochaines heures ou jours pour recevoir une sorte de déclaration officielle sur cette nouvelle « expérience pour Unreal Engine 5 ».

Rappelons que l’une des dernières incursions de la franchise Matrix dans le monde du jeu vidéo fut The Matrix Online, un MMORPG qui expliquerait l’absence de Morpheus de Laurence Fishburne au profit d’une version plus jeune de celui-ci.

Origine | Gematsu