Titanium Awards 2021 : Deathloop et Psychonauts 2 monopolisent les nominations cette année

Les Titanium Awards 2021 qui auront lieu le 11 décembre depuis Bilbao ont présenté les jeux vidéo nominés pour le jeu de l’année au festival Fun & Serious. Ainsi, Deathloop et Psychonauts 2 sont en tête des nominations pour le GOTY 2021, avec quatre pour chacun, suivis d’autres titres tels que Metroid Dread avec trois et It Takes Two avec deux. A côté de ces jeux vidéo, il y a aussi Forza Horizon 5 comme candidats pour le jeu de l’année.

L’événement aura lieu le 11 décembre à 18h30.

Ainsi, cette année Fun & Serious se tiendra le 11 décembre 2021 à 18h30 depuis l’Espace Luxia du BEC à Bilbao, avec une série de présentations en semi-face à face entre le 10 et le 11 de ce mois. ils mettront en vedette des noms comme Tim Schafer de Double Fine, Andrew Hoffaker de Riot Forge ou Mauricio García de The Game Kitchen, entre autres.

Dernière édition en présentiel de Fun & Serious en 2019

Outre les prix Titanium, F&S décerne le FS Play au jeu vidéo indépendant le plus innovant, prix doté de 4 000 euros, parrainé par l’Association espagnole des jeux vidéo (AEVI). 155 jeux vidéo développés par des studios indépendants de 41 pays ont été présentés dans cette édition. L’Espagne (avec 68 propositions) a été la nation la plus représentée. Avec les États-Unis (10 titres), le Royaume-Uni (8), la France (également 8) et l’Allemagne (6), 10 propositions ont été soumises au Meilleur jeu vidéo basque, également parrainé par l’AEVI.

La cérémonie de remise des prix sera présentée par les communicateurs Lara Smirnova et Antonio Santo. Nous vous laissons avec la liste complète des jeux vidéo nominés :

GOTY

Psychonautes 2

Terreur Metroid

Forza Horizon 5

Boucle de la mort

Il faut être deux

MEILLEURE CONCEPTION DE JEU

Psychonautes 2

Terreur Metroid

Il faut être deux

Boucle de la mort

Ratchet & Clank : une dimension à part

MEILLEUR DESIGN NARRATIF

Psychonautes 2

12 minutes

Appel de la mer

Boucle de la mort

Les Gardiens de la Galaxie de Marvel

MEILLEURE DIRECTION ARTISTIQUE

Psychonautes 2

Boucle de la mort

Ratchet & Clank : une dimension à part

Appel de la mer

Village maléfique résident

MEILLEURE DIRECTION DU SON

Terreur Metroid

Returnal

Village maléfique résident

Les Gardiens de la Galaxie de Marvel

12 minutes

MEILLEURE ADAPTATION

ÉSOTÉRIQUE

THE WITCHER : LE CAUCHEMAR DU LOUP

RESIDENT EVIL : TÉNÈBRES INFINIES

Origine | Amusant et sérieux