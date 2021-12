Xbox Cloud Gaming vante les chiffres : 20 % des joueurs utilisent des commandes tactiles

La division Xbox partage un fait amusant sur la méthode de jeu préférée des utilisateurs de Xbox Cloud Gaming. Comme ils le révèlent, au moins 20% de la communauté utilise les commandes tactiles des appareils mobiles par rapport à la commande traditionnelle.

« 20 % des joueurs Xbox Cloud Gaming utilisent le contrôle tactile comme méthode exclusive pour jouer à des jeux », explique Monty Hernández, responsable de programme senior chez Xbox, dans des déclarations à The Verge. « En tant que tel, il est important pour nous que les jeux avec des commandes tactiles activées soient pertinents et, surtout, soient bien joués avec cette méthode de contrôle. »

Contrôle tactile sur Xbox Cloud Gaming avec exemples

Une autre donnée intéressante est le nombre de personnes qui n’utilisent que les boutons à l’écran pour jouer au prochain match. 30% de ceux qui jouent aux jeux suivants se passent de la manette :

Yakuza : comme un dragon

Enfers

Dragon Quête XI

Lien écarlate

Football Manager 2022 Édition Xbox

Nouveau conte de super chanceux

« Nous avons constaté, en général, une double augmentation de l’utilisation des jeux disponibles sur Xbox Cloud Gaming, dans tous les genres, qui implémentent des commandes tactiles », conclut Hernández. Vous pouvez découvrir quels jeux offrent ce contrôle en accédant à l’onglet correspondant dans le menu Xbox Cloud Gaming.

La liste est composée de jeux de toutes sortes. On peut voir une bonne partie de la franchise Yakuza, Wreckfest, Wasteland 3, The Medium, Pillar’s of Eternity, NieR: Automata et Minecraft Dungeons, entre autres. La fonctionnalité s’applique également aux titres Xbox 360 et Xbox rétrocompatibles. Psychonauts, Fable Anniversary et Banjo-Kazooie ne sont que quelques exemples.

La division maintient généralement un taux mensuel d’ajouts à ce catalogue, qui sert de complément aux annonces de nouvelles incorporations. Selon le jeu, ils ont généralement une disposition personnalisée qui contribue à améliorer l’expérience.

Source : Le bord