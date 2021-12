De gros changements à Battlefield : Electronic Arts cherche à se développer "un univers connecté"

Electronic Arts a décidé d’apporter des changements majeurs à la structure autour de la franchise Battlefield. Après la sortie de 2042, une livraison qui ne s’est pas faite sans problèmes, l’éditeur américain place Vince Zampella comme le top superviseur de la franchise. Le directeur général jusqu’à présent, Oskar Gabrielson, quitte son poste « à la recherche de nouvelles opportunités » loin de l’entreprise.

Nouvelle structure autour de Battlefield

« Nous continuerons d’évoluer et d’améliorer Battlefield 2042, et nous explorerons de nouvelles expériences et modèles commerciaux en cours de route que nous pourrons ajouter à ces fondations pour offrir une gamme incroyable d’expériences à nos joueurs », révèle Vince Zampella dans une interview avec Gamespot . « Dans cet univers, le monde est interconnecté avec des personnages et des récits partagés. Cet univers est également construit avec notre communauté car nous exploitons la puissance du portail et du contenu généré par les utilisateurs, ce qui met la créativité entre les mains de nos joueurs. »

L’univers connecté de Battlefield aura de multiples coupables : DICE, Ripple Effect et le nouveau studio fondé par Marcus Lehto à Seattle. Le co-créateur de Halo et son équipe se consacreront à « injecter une plus grande narration dans l’univers de Battlefield ». Ripple Effect, qui a déjà fait sa part dans le Battlefield Portal, développe une nouvelle expérience dans le contexte de 2042. Ce travail parallèle ne compromettra pas le support des éditeurs.

L’éditeur souligne que ces projets servent d’extension. Ripple Effect et le studio Lehto travailleront main dans la main à court terme pour améliorer et étendre le contenu de Battlefield 2042. Byron Beede, actuel directeur général de la franchise, assure que le studio basé à Seattle « commence à construire le monde de Battlefield Tomorrow », qui servira à « façonner les futures saisons de 2042 et au-delà ». « Ce nouveau studio agira en tant que directeur narratif en étroite collaboration avec DICE et Ripple Effect Studios pour aider à créer de grandes expériences dans l’univers de Battlefield. »

Bien qu’aucun détail spécifique n’ait été fourni sur ce à quoi nous pouvons nous attendre, la vérité est que le mouvement ressemble à celui qu’Activision a réalisé avec la franchise Call of Duty. L’arrivée de Warzone, le battle royale gratuit, a conduit à la construction d’un univers partagé à tous les niveaux.

Source : GameSpot (1, 2)